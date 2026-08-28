True Friendship: संकटात रक्ताची नाती दुरावली, पण मित्र धावून आले; सचिनच्या कुटुंबासाठी जमवले ६ लाख ७२ हजार, रक्ताच्या नात्यालाही लाजवेल अशी मैत्री

गेवराई: रक्ताची नाती जन्माने मिळतात, पण मैत्रीचे नाते हृदयाने जोडले जाते. संकटाच्या वेळी कदाचित रक्ताची नाती दुरावतील, पण खरा मित्र कधीच साथ सोडत नाही. गेवराईत याच जिवाभावाच्या मैत्रीचा एक अत्यंत हृद्य आणि प्रेरणादायी प्रसंग समोर आला आहे. नियतीच्या क्रूर खेळात एका तरुणाचा अपघाती मृत्यू झाला..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.पाठचा भाऊ गेल्यासारखे मित्र हळहळले. केवळ अश्रू ढाळून ते थांबले नाहीत, तर पोरक्या झालेल्या कुटुंबाच्या पाठीशी ते खंबीरपणे उभे राहिले. एका हाकेवर लाखो रुपयांचा निधी गोळा करत या जानी दोस्तांनी समाजात माणुसकीचा एक नवा आदर्श प्रस्थापित केला आहे..गेवराई येथील रहिवासी सचिन दिलीप गोचिडे वय ३८ हे हैदराबाद येथील इलेक्ट्रॉनिक कंपनीत नोकरी करत होते. १२ ऑगस्ट रोजी रात्री साडेअकरा वाजेच्या सुमारास काळाने त्यांच्यावर अचानक घाला घातला. गेवराई शहरातील पाच भाविक ऑटोरिक्षाने मढी (ता. पाथर्डी) येथे देवदर्शनासाठी गेले होते. परतीच्या प्रवासात विशाखापट्टणम राष्ट्रीय महामार्गावरील काजळा तांदळा (ता. गेवराई) गावाजवळ नैसर्गिक विधीसाठी त्यांची रिक्षा थांबली. रिक्षाकडे पायी परत येत असताना भरधाव अज्ञात वाहनाने दोघांना जोराची धडक दिली. यात गंभीर जखमी झालेले सचिन गोचिडे यांचा उपचारादरम्यान दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर ओम निकम (वय ३५) हे गंभीर जखमी झाले..सचिन यांच्या निधनाने पत्नी रुक्मिण, चौथीतील मुलगी शेजल आणि ३ वर्षांचा मुलगा दिग्विजय यांच्यावर दुःखाचा मोठा डोंगर कोसळला. अंत्यसंस्काराच्या वेळी कुटुंबाची विदारक स्थिती पाहून मित्रांची मने हेलावून गेली. कुटुंबाचा कर्ता गेल्याने मुलांचे भविष्य काय, हा प्रश्न सर्वांना सतावू लागला. याच संवेदनशीलतेतून सामाजिक कार्यकर्ते महादेव अण्णा बेदरे आणि उद्योजक दत्ताभाऊ पिसाळ यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी मित्रांशी चर्चा करून सोशल मीडियावर ग्रुप तयार केला. देवाघरी गेलेल्या आपल्या मित्रासाठी एकत्र येऊ या, बघा पटतय का, अशी भावनिक टॅगलाईन देऊन मदतीचे आवाहन करण्यात आले..या सादेला गेवराई तालुक्यातील सर्व भूमिपुत्रांनी अतिशय अभूतपूर्व असा प्रतिसाद दिला. मित्रांच्या गोतावळ्यात राहणारा माणूस खऱ्या अर्थाने कधीच एकटा नसतो, याची प्रचिती सर्वांना आली. २१ ऑगस्टपर्यंत या ग्रुपच्या माध्यमातून तब्बल ६ लाख ७२ हजार ८८१ रुपयांची रोख रक्कम जमा झाली आहे. अनेकांनी १०० रुपयांपासून ते ५१ हजार रुपयांपर्यंत सढळ हाताने मदतीचा हातभार लावला आहे. जमा झालेली ही लाखमोलाची रक्कम लवकरच गोचिडे कुटुंबीयांकडे सुपूर्द केली जाणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली. समाजऋण जोपासणाऱ्या या सोशल नेटवर्किंग ग्रुपचे आणि मित्रांचे सर्वत्र मोठे कौतुक होत असून, मैत्रीचे हे अतुट बंधन खऱ्या अर्थाने समाजासाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..१० लाखांच्या मदतीचे उद्दिष्टस्व. सचिन गोचिडे यांच्या कुटुंबाला आधार देण्यासाठी गेवराई तालुक्यातील मित्रांनी एकजूट दाखवली आहे. सचिनच्या कुटुंबाला १० लाख रुपयांची रोख मदत देऊन हातभार लावण्याचा या मित्रांचा मानस आहे. सामाजिक कार्यकर्ते महादेव बेदरे यांनी या सर्व दातृत्वाचे कौतुक केले आहे..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.लहान लेकरांना भक्कम आधारसचिन यांच्या पश्चात पत्नी रुक्मिण, मुलगी शेजल आणि ३ वर्षांचा मुलगा दिग्विजय असा परिवार आहे. वडिलांचे छत्र हरवल्याने मुलांचे भविष्य अंधकारमय झाले होते. मात्र, मित्रांनी धावून येत या लेकरांना पोरकेपणाची जाणीव होऊ न देण्याचा प्रयत्न केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.