विशेष बातमी : पाकिस्तानातून आलेली गीता सध्या परभणीत घेतेय सांकेतिक भाषेचे शिक्षण

परभणी ः पाकीस्तानमधून आपल्या कुटूंबाच्या शोधार्थ भारतात आलेली गीता सध्या परभणी येथे सांकेतिक भाषेचे शिक्षण घेत आहे. पहल या संस्थेचे अनिकेत सेलगावकर यांच्याकडे ती सध्या राहत असून गेल्या तीन महिण्यापासून ती परभणीत वास्तव्यास आहे. पुढील तीन - चार महिण्यात ती सांकेतिक भाषेचा कोर्स पूर्ण करेल असा विश्वास पहल संस्थेच्यावतीने व्यक्त करण्यात आला आहे. पाकीस्तानमधून आलेल्या मुकबधिर गीताचे आपण पालक असल्याचा दावा जिंतूर येथील एका कुटूंबाने केला आहे. या दाव्यानंतर गीतासह संपूर्ण टीम जिंतूर येथे गेली होती. तेथे वाघमारे कुटूंबियांची भेट घेवून पडताळणी करण्यात आली. पंरतू गीताला त्या कुटूंबाबाबत काहीही आठवत नसल्याने गीताने त्यांच्याकडे जाण्यास नकार दिला. त्यामुळे डीएनए चाचणी नंतरच गीताला वाघमारे कुटूंबियांकडे दिले जावे असा निर्णय पहलच्या टीमने घेतला होता. गीता शिकतेय सांकेतिक भाषा सध्या गीता ही परभणी येथे अनिकेत सेलगावकर यांच्या पहल संस्थेमध्ये वास्तव्यास आहे. त्या ठिकाणी गेल्या तीन महिण्यापासून ती सांकेतिक भाषेचा सराव करत आहे. स्वता अनिकेत सेलगावकर हे गीताला सांकेतिक भाषा शिकवत आहेत. गीताला व्यवहारी ज्ञान मिळावे, तीला स्वताचे बॅंक खाते काढता यावे व तीला स्वाक्षरी देखील करता यावी यासाठी पहल संस्था प्रयत्न करत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निर्णयानंतरच पुढे विचार गीताला पाकीस्तानमधून भारतात आणण्यासाठी तत्कालिन परराष्ट्र मंत्री (कै.) सुषमा स्वराज याचे मोठे योगदान लाभले. सध्या तीची संपूर्ण माहिती ही परराष्ट्र मंत्रालयाकडेच आहे. तीला भारतीय नागरीकत्व देखील मिळाले आहे. परंतू कुटूंबाचा शोध घेत असतांना तीची फसवणुक होऊ नये यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयासह पहल संस्था देखील काळजी घेत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाकडे गीतासह तीचे कुटूंब असल्याची दावा करणाऱ्यांची डीएनए चाचणी पूर्ण झाल्याशिवाय पुढे कोणतेही पाऊल उचलले जाणार नाही अशी माहिती पहल संस्थेचे अनिकेत सेलगावकर यांनी दिली. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Gita from Pakistan is currently studying sign language in Parbhani