Gold Price: सोन्यात ७००, तर चांदीत तब्बल सहा हजारांची घसरण; सराफ बाजारात मोठी उलथापालथ

जळगाव : सोने-चांदीच्या बाजारात गेल्या दोन दिवसांपासून मोठे चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. सोमवारी (ता. २५) चांदीच्या भावात मोठी वाढ झाल्यानंतर मंगळवारी (ता. २६) बाजाराचे चित्र पूर्णपणे बदलले. चांदीच्या दरात तब्बल सहा हजार रुपयांची घसरण झाली, तर सोन्याच्या किमतीतही ७०० रुपयांची घट नोंदवण्यात आली..सराफा बाजारातील व्यापाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सोमवारी सोन्याचा दर एक लाख ५६ हजार ७०० रुपये प्रति दहा ग्रॅम (विनाजीएसटी) इतका होता. मात्र, मंगळवारी बाजार सुरू होताच सोन्याच्या दरात घसरण दिसून आली. दिवसअखेर सोन्याचा भाव ७०० रुपयांनी कमी होऊन एक लाख ५६ हजार रुपयांवर स्थिरावला..चांदीच्या दरातही मोठी घसरण झाली आहे. सोमवारी चांदीचा दर दोन लाख ७३ हजार रुपये प्रति किलो (विनाजीएसटी) इतका होता. त्याआधी सोमवारीच चांदीच्या किमतीत तीन हजार रुपयांची वाढ झाली होती. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी बाजारात मोठी घसरण होत चांदीचा दर तब्बल सहा हजार रुपयांनी खाली येऊन दोन लाख ६७ हजार रुपये प्रति किलो इतका झाला..जागतिक बाजारातील बदल, डॉलरच्या किमतीतील चढ-उतार, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक परिस्थिती तसेच गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या भूमिकेचा परिणाम सराफा बाजारावर होत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे..अचानक झालेल्या या घसरणीमुळे गुंतवणूकदार आणि खरेदीदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आगामी काळात सोने-चांदीच्या दरात आणखी चढ-उतार होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.