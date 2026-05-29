Manoj Jarange Patil : सरकारने मराठा समाजाची अग्नि परीक्षा घेऊ नये, उपोषण तर होणारच

- दिलीप दखणेवडिगोद्री - प्रलंबित मागणी करीता मी ठरलेल्या वेळेत भर उन्हात बसुन आमरण उपोषण शनिवार ता. 30 पासून सुरु करत आहे. सरकारने आमची अग्नि परीक्षा घेऊ नये, काही हि झाले तरी आता माघार नाही, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे बोलतांना सांगितले..सरकार आमच्यावर अन्याय करत आहे, प्रलंबित मागणीकडे दुर्लक्ष करत आहे. सरकारला मोठा वेळ दिला, पण मागणी बाबत निर्णय घेतला नाही, शिष्टमंडळ येऊ द्या, यात कोण आहे याबाबत लवकरच कळणार आहे. चर्चा करून मागणी निकाली निघणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..आम्हाला आश्वासन नको, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. मी उपोषण बाबत ठाम आहे. दरम्यान अंबडचे तहसीलदार विजय चव्हाण, मंडळ अधिकारी संदीप नरूटे, तलाठी योगेश गुरूव यांनी सरकारचा निरोप जरांगे यांना दिला जरांगे यांनी उपोषण करू नये, सरकार त्यांच्या मागणीबाबत विचार करत आहे, जरांगे मात्र आपण उपोषणाला बसणार आहे असे सांगितले..सरकारचे शिष्टमंडळ संध्याकाळ पर्यंत अंतरवाली सराटीत दाखल होत आहे. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत, माजी मंत्री बच्चु कडु, आमदार प्रसाद लाड असणार आहे अशी चर्चा आहे. अंतरवाली सराटी, वडिगोद्री येथे मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. परीस्थिती नियंत्रणात राहण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त मोठा ठेवण्यात आला आहे.