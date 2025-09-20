Kej Crime : गटशिक्षणाधिकाऱ्याकडून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न; पोलीसात गुन्हा दाखल

केज - वाहनात नेऊन गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत सोळा वर्षीय मुलीने कुटुंबियांसह जाऊन अप्पर पोलीस अधिक्षकांसमोर आपली कैफियत मांडली. .त्यानंतर शुक्रवारी (ता. १९) रात्री उशीरा पावणे अकरा वाजण्याच्या सुमारास पिडित मुलीच्या तक्रारीवरून गटशिक्षणाधिकारी यांच्या विरोधात पोलीसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेने तालुक्यातील शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे..शहरातील शिक्षण विभागात गटशिक्षणाधिकारी पदावर कार्यरत असलेल्या लक्ष्मण बेडसकर हे अठरा सप्टेंबर रोजी रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या खाजगी वाहनातून एका महिलेला व सोळा वर्षीय अल्पवयीन मुलीला घेऊन जात होते..वाहनातच त्या अल्पवयीन मुलीशी तो अधिकारी गैरवर्तन करीत असल्याचे त्या महिलेच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्या महिलेने व मुलीने मदतीसाठी आरडाओरड केली. त्याच सुमारास तेथे एक वाहन आले. त्यामध्ये त्या मुलीची आई व इतर काहीजण आले होते. पाठीमागून वाहन आल्याचे लाईट पाहून गटशिक्षणाधिकारी बेडसकर हे त्यांचा मोबाईल वाहनातच सोडून अंधारात पसार झाले..त्यानंतर त्या पिडित अल्पवयीन मुलीने कुटुंबियांसह बीड येथील जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालय गाठून अप्पर पोलीस अधीक्षक सचिन परांडकर यांच्यासमोर आपल्यासोबत घडलेला प्रकार सांगितला. त्यामुळे गुन्हा नोंद करण्यासाठी त्यांना केज पोलीस ठाण्यात पाठविण्यात आले..पिडीत अल्पवयीन मुलीच्या तक्रारीवरून लक्ष्मण बेडसकर यांच्या विरोधात बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायद्यान्वये केज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलीस पिंक पथकाचे पोलीस उपनिरीक्षक प्रकाश शेळके हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.