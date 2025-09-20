मराठवाडा

Kej Crime : गटशिक्षणाधिकाऱ्याकडून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न; पोलीसात गुन्हा दाखल

वाहनात नेऊन गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करण्याचा केला प्रयत्न.
केज - वाहनात नेऊन गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत सोळा वर्षीय मुलीने कुटुंबियांसह जाऊन अप्पर पोलीस अधिक्षकांसमोर आपली कैफियत मांडली.

