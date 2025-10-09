Ambad News : खर्च रुपया उत्पन्न चार आणे! अतिवृष्टीत गेलेल्या व उरल्या सुरल्या सोयाबीन पिकांची सोंगणी; मळणीला आला वेग

अंबड - जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यात अतिवृष्टीचा मोठा फटका शेतकऱ्याला खरीप हंगामात बसला आहे. भर पावसाळ्यात पावसाने अंबड तालुक्यात पाठ फिरविली होती. मात्र परतीच्या पावसाने दाणादाण उडविली आहे. तोंडी आलेला घास अखेर नैसर्गीक आपत्तीने हिरावून घेतला आहे. यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा अर्थिक अडचणीत सापडला आहे..उरल्या सूरल्या सोयाबीन पिकांची सोंगनी, मळणीला आला वेग अंबड तालुक्यात अतिवृष्टीचा शेतकऱ्याच्या उभ्या पिकांना चांगलाच फटका बसला आहे. सोयाबीन, कपाशी, तूर या पिकांत साचले पाण्याचे पाट यामुळे सोयाबीन पुर्ण पाण्यात गेले आहे. कपशीची बोंड सडली आहे. तर इतर पिकं हातची गेली आहे. शेतकरी उरल्या सुरल्या सोयाबीनच्या सोंगनी, मळणीला चांगलाच वेग आला आहे..मजुरांची जाणवते टंचाई: शेतकऱ्याना सोयाबीनची सोंगनी, मळणी करण्याबरोबर कापूस वेचणी, तूर, बाजरी, मका काढणीसाठी मजूर मिळत नसल्याने मजुरांची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. शेतकऱ्यांची संपुर्ण भिस्त परराज्यातील मजुरावर अवलंबून आहे. अंबड तालुक्यात मध्यप्रदेश मधील हजारो मजूर मोसंबी फळांची तोडणी करणे, सोयाबीनची सोंगनी, मळणी करण्याबरोबर कापूस वेचणीसह आदी कामे करत आहे..खर्च रुपया व उत्पन्न चार आणे: शेतकऱ्याच्या पाठीशी कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ लागला आहे. यामुळे नैसर्गीक आपत्ती, रोगराई पाठ सोडायला तयार नाही. यामुळे शेतकरी पूर्णपणे भरडला गेला आहे. खर्च रुपया व उत्पन्न चार आणे हातात पडत आहे. बाजारात शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. यामुळे उत्पन्न आणि खर्च यांचे कोणतेच गणित जुळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे अर्थिक अडचणीत सापडला आहे..प्रतिक्रीया -सोयाबीन हातचे गेले तर भावात मोठी घसरण -सोयाबीनचे पिकं पुर्ण पाण्यात गेले. जमिनी खरडल्या आहे. भिजलेले उरले सुरल्या सोयाबीनची सोंगनी, मळणी करत आहे. परराज्यातील मजुरांवर शेतीची भिस्त अवलंबून आहे. सोयाबीनचा उतारा प्रचंड घसरला आहे. तर दुसरीकडे बाजारात योग्य भाव मिळत नाही. शेतकऱ्याची चहोबाजूने अर्थिक कोंडी झाली आहे.- गोकुळ शिंदे, सोयाबिन उत्पादक शेतकरीअतिवृष्टीने सर्व काही घेतले हिरावून -परतीच्या पावसाने प्रचंड धुमाकूळ घातला. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्याच्या उभ्या शेतातील पिकं नैसर्गीक आपत्तीचे संकट ओढवल्याने व रोगराईने हि हातची गेली आहे. यामुळे खरीप हंगामात पेरणीसाठी केलेला खर्च वसूल होणार तरी कधी यामुळे शेतकऱ्यांची दिवसरात्र चिंता वाढत चालली आहे.- संदीप भवर, युवा शेतकरी.शेतकऱ्यानी सण, उत्सव साजरे करावे तरी कसे -शेतकऱ्यानी नगदी पिकं व पांढर सोनं म्हणुन ओळखल्या जाणाऱ्या कापूस लागवडीतून उत्पन्नाच्या जागविलेल्या आशेवर पाणी फिरले आहे. दिवाळीपूर्वी घरात कापूस येणे गरजेचे असताना त्याची शक्यता दुरावली आहे. शेतात पिकलचं नाही तर बाजारात विकणार तरी काय हाच खरा सवाल आहे. यामुळे शेतकऱ्यानी सण, उत्सव साजरा करायचे तरी कसे याची अर्थिक विवंचना आहे.- भागवत जऱ्हाड, प्रयोगशील शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.