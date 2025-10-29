Dhanora Heavy Rain : धानोरा खुर्द परिसरात जोरदार पाऊस; नदी-नाले ओसंडून वाहू लागले, ऊसतोड मजुरांची उडाली तारांबळ

धानोरा - अंबाजोगाई तालुक्यातील धानोरा खुर्द परिसरात ता. २८ मंगळवार संध्याकाळी आठ पासून रात्रभर जोरदार पाऊस झाल्याने रब्बी पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांना फटका बसला असून अचानक आलेल्या पावसामुळे ऊसतोड मजुरांची तारांबळ उडाली होते.ऊसतोड मजुराने तोडून टाकलेला ऊस फडातच अडकून बसला आहे. ऊसतोड मजुरांना रात्रभर कोपीत ताटकळत बसावे लागले. बुधवारी तीन ते चारच्या दरम्यान जोरदार पाऊस झाला आहे..धानोरा खुर्द परिसरातील आपेगाव, कोपरा,अंजनपुर,तट बोरगाव, सोमनाथ बोरगाव, देवळा,अकोला,तडोळा पाटोदा,कुंबेफळ, राडी इतर गावात जोरदार पाऊस झाला. या गावातील काही शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामातील गहू हरभरा ज्वारीची पेरणी केली आहे. पावसामुळे हरभरा पिकास मर लागण्याची शक्यता असून शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीचे संकट ओढवू शकते..मांजरा पट्ट्यात अधिक ऊस असल्यामुळे या भागातील नॅचरल शुगर कारखाना रांजणी 2025- 26 गळीत हंगाम एक नोव्हेंबर पासून सुरू होणार असल्यामुळे या कारखान्याच्या ऊसतोड मजूर परिसरात आले आहेत. ऊसतोड देखील सोमवारपासून सुरू झालेली आहे. काही शेतकऱ्यांची ऊस तोडणी देखील सुरू झाली असून शेतात तोडलेला ऊस फडातच आहे.काही ट्रॅक्टर ऊस भरून शेतात उभे आहेत. तोडलेला ऊस शेताच्या बाहेर कसा काढावा हा प्रश्न सध्या उपस्थित झालेला आहे. रात्रभर पाऊस सुरू असल्यामुळे परिसरातील ओढे नदी-नाले ओसंडून वाहत आहेत. काही शेतकऱ्यांनी जुलैमध्ये सोयाबीन इतर पिकाची पेरणी केली होती त्याची काढणी सुरू असून या शेतकऱ्यांना काढून टाकलेले आणि उभे सोयाबीन भिजून शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे..प्रतिक्रियाज्या शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामातील हरभरा पिकाची पेरणी केली आहे हरभरा उगवून आला असल्यास त्याला मर लागल्याचे दिसून आल्यास बुरशीनाशकची फवारणी करून घ्यावी.ज्या शेतकऱ्यांची रब्बी हंगामातील पेरणी राहिली आहे त्या शेतकऱ्यांनी दहा नोव्हेंबरपर्यंत पेरणी करू नये.- किशोर अडगळे, सहाय्यक कृषी अधिकारी, राडी सज्जा, ता. अंबाजोगाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.