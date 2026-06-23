Osmanabad Crime: महामार्गावर ताडपत्री फाडून माल चोरी; पोलिसांनी २४ तासांत आरोपीला ठोकल्या बेड्या!

-दिलीप गंभिरे कळंब: तालुक्यातील येरमाळा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सोलापूर-धुळे महामार्गावर उभ्या असलेल्या आयशर टेम्पोवरील ताडपत्री फाडून आतील साहित्य चोरी करणाऱ्या आरोपीस स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस पथकाने अवघ्या एका दिवसात जेरबंद केले.आरोपीकडून चोरीस गेलेला १ लाख २३ हजार ३९२ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.ही कारवाई रविवार (ता.22 ) करण्यात आली..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर. पोलिसांनी सांगितले की,२१ जून रोजी येरमाळा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सोलापूर-धुळे महामार्गावरून जाणाऱ्या आयशर टेम्पोवर चढून ताडपत्री फाडून आतील साहित्य चोरी करण्यात आले होते. या प्रकरणी येरमाळा पोलीस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा पोलीस अधीक्षक रितू खोखर यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला हा गुन्हा तात्काळ उघडकीस आणण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुदर्शन कासार व त्यांच्या पथकाने गोपनीय माहितीच्या आधारे २२ जून रोजी संतोष राजेंद्र शिंदे वय २२, रा. लक्ष्मी पारधी पेढी,तेरखेडा यास ताब्यात घेतले..चौकशी दरम्यान आरोपीने आपल्या साथीदारांसह सदर चोरी केल्याची कबुली दिली. त्यानंतर आरोपीकडून चोरीस गेलेले ऑक्समिथ व्हिस्कीचे ९ बॉक्स असा एकूण १ लाख २३ हजार ३९२ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. जप्त मुद्देमालासह पुढील कारवाईसाठी येरमाळा पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...ही कारवाई पोलीस अधीक्षक रितू खोखर, अपर पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विनोद इज्जपवार यांच्या नेतृत्वाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुदर्शन कासार,अमोल मोरे, शौकत पठाण, प्रकाश औताडे, जावेद काझी,प्रदीप वाघमारे, फरहान पठाण, शोभा बांगर, रत्नदीप डोंगरे, नागनाथ गुख,रोहित दंडनाईक यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.