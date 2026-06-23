मराठवाडा

Osmanabad Crime: महामार्गावर ताडपत्री फाडून माल चोरी; पोलिसांनी २४ तासांत आरोपीला ठोकल्या बेड्या!

Local crime branch cracks highway theft case in one day: सोलापूर-धुळे महामार्गावरील आयशर टेम्पोवरील ताडपत्री फाडून केलेल्या चोरीचा उलगडा; स्थानिक गुन्हे शाखेकडून एका दिवसात आरोपी अटकेत, १.२३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
Tarpaulin Slashed, Goods Stolen from Tempo; Swift Police Action Leads to Arrest

Tarpaulin Slashed, Goods Stolen from Tempo; Swift Police Action Leads to Arrest

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-दिलीप गंभिरे

कळंब: तालुक्यातील येरमाळा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सोलापूर-धुळे महामार्गावर उभ्या असलेल्या आयशर टेम्पोवरील ताडपत्री फाडून आतील साहित्य चोरी करणाऱ्या आरोपीस स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस पथकाने अवघ्या एका दिवसात जेरबंद केले.आरोपीकडून चोरीस गेलेला १ लाख २३ हजार ३९२ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.ही कारवाई रविवार (ता.22 ) करण्यात आली.

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