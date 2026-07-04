Highway Crime : गोलटगाव फाट्यावर भरधाव वाहनासमोर उडी; २२ वर्षीय तरुणाने जीवन संपविले.

बाळासाहेब काळेकरमाड : छत्रपती संभाजीनगर–जालना महामार्गावरील गोलटगाव फाटा (जुना टोलनाका) येथे शनिवारी (ता. ४) सायंकाळी पाचच्या सुमारास भरधाव अज्ञात वाहनासमोर उडी घेऊन २२ वर्षीय तरुणाने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेत पवन कडूबा बूचुडे (वय २२, रा. शेवगा, ता. छत्रपती संभाजीनगर) याचा मृत्यू झाला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पवन बूचुडे हा गोलटगाव फाटा परिसरात महामार्गालगत उभा होता. त्यावेळी छत्रपती संभाजीनगरकडून जालन्याकडे भरधाव वेगाने जाणाऱ्या अज्ञात वाहनासमोर त्याने अचानक उडी घेतली. या घटनेत त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली..घटनेची माहिती मिळताच करमाड पोलिस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांनी सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी धाव घेत जखमी पवनला तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केले..पवनने आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल कोणत्या कारणामुळे उचलले, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली जमादार संतोष चव्हाण, सोपान डकले व शाम ढवळे करीत आहेत.अकाली मृत्यूमुळे शेवगा गावावर शोककळा पसरली असून, पवनच्या पश्चात आई-वडील, एक भाऊ आणि एक बहीण असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.