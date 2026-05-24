Video: हिंगोलीमध्ये पुन्हा बीडसारखी घटना! दोघांनी मिळून एकाला जनावरासारखं मारलं; व्हिडीओ व्हायरल

Hingoli Crime: मराठवाड्यातल्या बीडमध्ये सातत्याने अमानुष मारहाणीच्या घटना घडत असतात. स्व. संतोष देशमुखांच्या प्रकरणाने तर संपूर्ण राज्य हादरुन गेलं होतं. तशीच काहीशी घटना मराठवाड्यातल्याच हिंगोली जिल्ह्यामध्ये घडली आहे. दोघेजण मिळून एकाला काठीने अगदी गुरासारखं मारत आहेत. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झालाय. .हिंगोली जिल्ह्यातील विरेगाव परिसरातील ही घटना आहे. बनियवर असलेले दोघेजण काठीच्या सहाय्याने एकाला अमानुष मारत आहेत. मारहाण करणारे दोघेजण विरेगावमधील असल्याचे पुढे आले आहे. ही मारहाण नेमकी कोणत्या कारणाने झाली हे स्पष्ट झालेलं नाही. .Yavatmal: हल्ल्यात गजानन सुरोशे यांचा मृत्यू; बिजोरा टोलपासून सुकळीपर्यंत सिनेस्टाईल थरार; सीसीटीव्हीत हल्लेखोर कैद, परिसरात तणाव.ज्याला मारहाण होतेय, तो असह्यपणे विनवण्या करतोय पण हे दोघे थांबायचं नावच घेत नाहीत. हातातील काठीने हवंतसं मारत होते. त्याला पाया पडायला सांगत होते. तो पाया पडायला वाकला की पुन्हा त्याच्या पाठीत काठीचा मार देत होते. अतिशय चीड आणणारी ही घटना सोशल मीडियात व्हायरल झाली आहे. .Nagpur News: मेडिकलमध्ये उपचारासाठी रुग्णांची दमछाक!खिडकीतून त्या खिडकीत खेटा ; विस्कळीत रुग्णालयीन व्यवस्थेमुळे सारेच त्रस्त.ही मारहाण आर्थिक कारणावरून झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय. ज्या तरुणाला मारहाण झाली तो तरुण सध्या कुठे आहे आणि त्याचे नाव काय आहे हेदेखील पुढे आलेले नाही. पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत. या प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होतेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.