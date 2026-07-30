Hingoli Heavy Rain: हिंगोलीकरांनो सावधान! अति मुसळधार पावसाचा इशारा; आमदार राजू नवघरे यांचे मोठे आवाहन

-पंजाब नवघरे वसमत : हवामान विभागाने हिंगोली जिल्ह्यासह परिसरात अति मुसळधार पावसाचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर वसमत विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजू नवघरे यांनी नागरिक व शेतकरी बांधवांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. संभाव्य पूरस्थिती, नदी-नाल्यांना येणारे पाणी आणि अतिवृष्टीमुळे उद्भवू शकणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार करून प्रत्येकाने आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे त्यांनी म्हटले आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.आमदार नवघरे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या आवाहनात म्हटले आहे की, हवामान विभागाकडून वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू नये. विशेषतः नदीकाठच्या गावांमध्ये, सखल भागात तसेच वाड्या-वस्त्यांवर राहणाऱ्या नागरिकांनी अधिक सतर्क राहणे गरजेचे आहे. पावसाच्या काळात अनावश्यकपणे नदी, नाले किंवा पूरग्रस्त भागाजवळ जाणे टाळावे. तसेच पाण्याचा वेग जास्त असलेल्या ठिकाणी जीव धोक्यात घालून प्रवास करू नये..शेतकरी बांधवांनीही शेतातील कामे करताना हवामानाचा अंदाज लक्षात घ्यावा. विजांचा कडकडाट, मुसळधार पाऊस किंवा वादळी वाऱ्याची शक्यता असल्यास सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा. जनावरांची सुरक्षित व्यवस्था करावी तसेच शेतीमाल व कृषी अवजारे सुरक्षित स्थळी ठेवावीत, असे आवाहनही त्यांनी केले..आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास नागरिकांनी घाबरून न जाता तात्काळ स्थानिक प्रशासन, महसूल विभाग, पोलीस यंत्रणा किंवा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाशी संपर्क साधावा. प्रशासनाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या सर्व सूचना व आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असेही त्यांनी नमूद केले.अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनही सतर्क असून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे आणि स्वतःची तसेच इतरांची सुरक्षितता जपण्यासाठी जबाबदारीने वागावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ."हवामान विभागाने अति मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व नागरिक व शेतकरी बांधवांनी अत्यंत सतर्क राहावे. विशेषतः नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांनी कोणताही धोका पत्करू नये. प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करा. कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तात्काळ स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधा. आपली सतर्कताच वित्तहानी व जीवितहानी टाळण्याची सर्वात मोठी खबरदारी ठरेल.-आमदार राजू नवघरे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.