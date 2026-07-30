मराठवाडा

Hingoli Heavy Rain: हिंगोलीकरांनो सावधान! अति मुसळधार पावसाचा इशारा; आमदार राजू नवघरे यांचे मोठे आवाहन

IMD Heavy Rain Warning MLA Navghare Appeals for Caution: हिंगोली जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा इशारा; नदीकाठच्या गावांना विशेष सतर्कतेचे आवाहन, प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याची विनंती
Hingoli Weather Update Heavy Rain Forecast MLA Raju Navghare Urges Public to Follow Administration Safety Instructions

Hingoli Weather Update Heavy Rain Forecast MLA Raju Navghare Urges Public to Follow Administration Safety Instructions

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-पंजाब नवघरे

वसमत : हवामान विभागाने हिंगोली जिल्ह्यासह परिसरात अति मुसळधार पावसाचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर वसमत विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजू नवघरे यांनी नागरिक व शेतकरी बांधवांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. संभाव्य पूरस्थिती, नदी-नाल्यांना येणारे पाणी आणि अतिवृष्टीमुळे उद्भवू शकणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार करून प्रत्येकाने आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.

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