Hingoli News: म्हणे, ‘फाशी घ्या, पण पैसे भरा!’ ;आत्महत्येच्या धमकीनंतर बँक कर्मचाऱ्याचा व्यापाऱ्याला दम

हिंगोली, : जिल्ह्यातील अकोली (ता. वसमत) येथे कर्जवसुलीच्या कथित जाचाचा प्रकार समोर आला. वसुलीसाठी आलेल्या बँक कर्मचाऱ्याला कर्जदार महिलेच्या पतीने आत्महत्येची धमकी दिली. त्यानंतर ‘फाशी घ्या, नाहीतर काहीही करा; पण पैसे द्या, ’ असे म्हणत बँक कर्मचारी दम देत असल्याचा व्हिडिओ मंगळवारी (ता. २७) व्हायरल झाला. अकोली येथील साधना उद्धव कदम यांनी जानेवारी २०२६ मध्ये एका बँकेच्या वसमत शाखेतून दोन लाख रुपयांचे व्यावसायिक कर्ज घेतले होते; मात्र त्यांचे हप्ते थकले..दरम्यान, शुक्रवारी (ता. २३) दोन कर्मचारी अकोली येथे आले आणि त्यांनी कर्जाच्या हप्त्यासाठी उद्धव कदम यांच्याकडे तगादा लावला. ‘पैसे जमल्यानंतर हप्ता भरतो, ’ असे सांगत ‘मी फाशी घेईन’ अशी धमकी उद्धव कदम यांनी दिली. त्यावर कर्मचाऱ्यांनी ‘तुम्ही फाशी घ्या, नाहीतर काहीही करा. पण, आमचे पैसे भरा, ’ असे म्हणत दबाव आणला. या प्रकाराचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..आम्ही कर्ज घेतले. मात्र, पावसाने दगा दिल्याने सोयाबीन हातचे गेले आणि पैशाची जुळवाजुळव झाली नाही. त्यामुळे यावेळी हप्ता लांबला. पैसे आले की भरतो, असे बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना सांगितले. मात्र, ते ऐकण्यास तयार नाहीत. — उद्धव कदम, कर्जदार महिलेचा पती साधना कदम यांचे कृषी कर्ज नसून व्यावसायिक आहे. किराणा दुकानासाठी त्यांनी ते घेतले. आमच्या कर्मचाऱ्यांनी केवळ हप्ता भरण्यासंदर्भात विनंती केली. कुठलीही धमकी किंवा सक्ती केलेली नाही. हितेश काळे, शाखाधिकारी.दुष्काळामुळे शासनाने फायनान्स आणि बँकांनी कर्जाची सक्तीने वसुली करू नये, असे आदेश दिले आहेत. त्याउपरही कोणी सक्तीने वसुली करीत असेल किंवा तगादा लावत असेल, तर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे तक्रार करावी. वसमत तालुक्यातील अकोली येथील प्रकाराबद्दल माहिती मिळाली. अद्याप तक्रार आलेली नाही.सुरेखा फुपाटे, जिल्हा उपनिबंधक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.