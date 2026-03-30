Hingoli News: नंबर प्लेट नसेल तर दंडात्मक कारवाई; वाहतूक पोलिसांची धडक मोहीम; विना क्रमांकाच्या वाहनांवर ‘हंटर’

हिंगोली: शहरासह परिसरात अनेक विना क्रमांकाची वाहने चालविली जातात. एखाद्या वेळी अपघाताची घटना घडल्यास संबंधित वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी अडचण निर्माण होते. तसेच वाहतूक नियमांचे उल्लंघन झाल्यास सदर वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी अडसर ठरत असल्याने हिंगोलीत शहर वाहतूक शाखेच्या पोलिसांनी विना क्रमांकाच्या वाहनांवर कारवाईसाठी धडक मोहीम सुरू केली आहे. .प्रत्येक वाहनाच्या नंबर प्लेटवर उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून देण्यात आलेला वाहन क्रमांक टाकणे बंधनकारक आहे. परंतु, अनेक वाहनचालक दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी तसेच एखाद्यावेळी अपघाताची घटना घडल्यास संबंधित वाहनांवर कारवाई होऊ नये, या उद्देशाने नंबर टाकत नसल्याचे उघड झाले आहे..अपघात घडल्यास कारवाईस अडचणबऱ्याच वाहनांवर नंबर नसल्याने पोलिसांना दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी तसेच एखाद्या वेळी अपघाताची घटना घडल्यास गुन्हा दाखल करण्यासाठी अडचण निर्माण होते. शहर व परिसरात विना क्रमांकाच्या वाहनांवर कारवाई करण्याची धडक मोहीम सुरू झाली आहे. यासाठी शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक शरद मरे यांच्यासह पोलिस उपनिरीक्षक रावसाहेब घुमनर, गजानन राठोड, संतोष घुगे, सुखदेव जाधव, नंदकिशोर महाजन, विद्या भुजबळे आदी कर्मचारी या मोहिमेत सहभागी आहेत.."प्रत्येक वाहनावर उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने दिलेला नंबर टाकणे बंधनकारक आहे. अनेक वाहनचालकांनी आपल्या वाहनांवर नंबर प्लेटच लावलेली नसते. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अशा वाहनांवर कारवाईसाठी अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे प्रत्येक वाहनचालकाने वाहनांवर नंबर टाकावेत, अन्यथा त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल."- शरद मरे, पोलिस निरीक्षक, वाहतूक शाखा.