मराठवाडा

Hospital Negligence: उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णाच्या मृत्यूनंतर गोंधळ; डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणाचा आरोप, नातेवाईकांचा संताप

उपजिल्हा रुग्णालयातील रात्रीच्या सेवांवर प्रश्नचिन्ह; डॉक्टर अनुपस्थिती, निष्काळजीपणा आणि नातेवाईकांच्या संतापानंतर पोलिसांच्या मध्यस्थीने तडजोड
kalamb sub district hospital patient death relatives allege medical negligence

kalamb sub district hospital patient death relatives allege medical negligence

esakal

दिलीप गंभिरे
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कळंब : येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांनी निष्काळजीपणा केल्याने आमच्या माणसाचा मृत्यू झाला,' असा आरोप करत रुग्णाच्या नातेवाईकांनी रुग्णालयात गोंधळ घातल्याची घटना बुधवार (ता.29) पहाटेच्या सुमारास घडली. दरम्यान या गोंधळात रुग्णालयातील साहित्याची तोडफोड झाल्याची माहिती समोर येत आहे. मृत्यूदेह ताब्यात घेणार नसल्याचाही पवित्रा रुग्णाच्या नातेवाईकांनी घेतला होता. पोलीस व रुग्णालय प्रशासनाने तडजोडीची भूमिका घेतल्याने हे प्रकरण आपापसात मिटल्याचे समजते.

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