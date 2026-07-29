Hospital Negligence: उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णाच्या मृत्यूनंतर गोंधळ; डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणाचा आरोप, नातेवाईकांचा संताप

कळंब : येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांनी निष्काळजीपणा केल्याने आमच्या माणसाचा मृत्यू झाला,' असा आरोप करत रुग्णाच्या नातेवाईकांनी रुग्णालयात गोंधळ घातल्याची घटना बुधवार (ता.29) पहाटेच्या सुमारास घडली. दरम्यान या गोंधळात रुग्णालयातील साहित्याची तोडफोड झाल्याची माहिती समोर येत आहे. मृत्यूदेह ताब्यात घेणार नसल्याचाही पवित्रा रुग्णाच्या नातेवाईकांनी घेतला होता. पोलीस व रुग्णालय प्रशासनाने तडजोडीची भूमिका घेतल्याने हे प्रकरण आपापसात मिटल्याचे समजते..येथील उपजिल्हा रुग्णालयात रात्रीची रुग्ण सेवा रामभरोसे बनल्याने नागरिकांमधून रोष व्यक्त होत आहे. रात्रीच्या वेळी रुग्ण सेवेसाठी कोण डॉक्टर, कोणते आरोग्य कर्मचारी औषध उपचारासाठी कार्यरत असतात याची रुग्ण किंवा, नातेवाईकांना माहिती नसते. अपघातात किरकोळ जखम असली तरी संबंधित रुग्णांना रेफर करण्यात येते. उपस्थित आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी रिस्क घेण्यास तयार नसतात. छातीत दुखतं असल्याने शहरातील नासर रहीमतुल्ला शेख हे औषध उपचारासाठी मंगळवार (ता.28) 3 वाजता ऍडमिट झाले होते. औषध गोळ्या देऊन त्यांना उपस्थित डॉक्टरांनी परत पाठविले. .पुढील उपचारासाठी योग्य मार्गदर्शन करण्यात आले नाही असे रुग्णाच्या नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. नासर शेख यांनी पहाटेची नमाज पठन केली. पुन्हा छातीत दुखू लागल्याने बुधवार (ता. 29) पहाटे 5 वाजनेच्या सुमारास शेख औषध उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल झाले. उपस्थित आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी ईसीजी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम) चाचणी छातीत दुखणे, अनियमित धडधड, आणि हृदयविकाराचा झटका यांसारख्या समस्या तपासण्याची चाचणी करण्यात आली. चाचणी केल्यानंतर उपस्थित आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी रुग्ण सेवेसाठी उपस्थित असलेल्या डॉक्टरांना माहिती दिली. असे रुग्णाचे नातेवाईक यांनी सांगितले. रक्त पातळ होण्याच्या गोळ्या, औषध देण्यात आले. मात्र छातीत तीव्र वेदना झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. यावेळी डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला. त्यामुळे रुग्णालयात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या समजूतीनंतर प्रकरण मिटले : उपजिल्हा रुग्णालयात रात्रीच्या वेळी डॉक्टर उपलब्ध नसतात, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना रुग्णाचे निदान कसे होणार? डॉक्टराच्या निष्काळजीमुळे आमच्या माणसाचा मृत्यू झाला असा आरोप नातेवाईकांनी करत गोंधळ घातला. मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याचा पावित्र यावेळी नातेवाईकांनी घेतला होता. बराच वेळ गोंधळ सुरु होता. पोलीस व आरोग्य प्रशासनाने नरमाईची भूमिका घेऊन समजूत काढल्यानंतर प्रकरण मिटले.दरम्यान उपजिल्हा रुग्णयात संबंधित रुग्ण दाखल झाला असता त्यांची इसीजी करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यात काही संशयित आढळून आले नाही. नंतर हे रुग्ण दाखल झाले. त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. मात्र दुर्दैवाने मृत्यू झाला. डॉ नागनाथ धर्माधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक उपजिल्हा रुग्णालय कळंब..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.