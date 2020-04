गरजवंतांच्या मदतीला माणुसकी आली धावून

परभणी : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झाला आणि देशात लॉकडाउन करण्यात आले. एक - दोन दिवस नव्हे, तर तब्बल २१ दिवसांचे लॉकडाउन झाल्यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या लोकांसमोर रोजच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिला. कोरोनासारख्या महाभंयकर संकटाच्या वेळी मात्र, माणुसकी धावून आल्याचे चित्र शहरात सर्वत्र दिसत आहे. जो तो गोरगरीब, गरजवंतांना अन्नधान्याचे वाटप करतांना दिसत आहे. फिरस्ती लोकांना किराणाचे वाटप

श्री संत गजानन महाराज बचत गट व मित्र मंडळाच्या मदतीने किराणा सामानाचे जवळपास ४८ कुटुंबांना वाटप करण्यात आले आहे. शहरातील वसमत रोडवर कर्नाटक आणि राजस्थान राज्यातून मूर्तिकार आणि मजुरी करणारे कुटुंब पाल करून राहात होते. लॉकडाउन झाल्यामुळे या मजूर लोकांची उपासमार होऊ लागली हाताला काम नाही आणि केलेल्या कामाचा पैसाही नाही. यामुळे ४८ कुटुंबातील सदस्य उपाशी पोटी दिवस काढत होते. या बाबींचा विचार करून संत गजानन महाराज बचत गटाने व मित्र मंडळाने रक्कम जमा करून ता. २७ मार्च रोजी ३५ सदस्यांचे तसेच ता. २८ रोजी १३ लोकांना किराणा सामानाचे वाटप करून मदतीचा हात विशेष करून नेहमी लागणारे गहू, तांदूळ, साखर, तुरदाळ, मीठ, तेल व मिरची आदी वस्तू प्रामुख्याने देण्यात आल्या. हे फिरस्ती दगाडाच्या मूर्ती किंवा खलबते करून विकणारे आहेत. मदतीसाठी कालीदास भोगावकर, श्री. गारकर, श्री. माटे, श्री. महाजन, श्री. जत्ती, श्री. कुलमुडवार, संजय जोशी, श्री. कनसटवार, श्री. स्वामी, श्री. वाडकर, सुभाष डहाळे, श्री. कदम, गजानन कुलकर्णी, अरविंद इंगळे, गजानन लोनसरे, श्री. नखाते, दुर्गादास जोशी, श्री. देशमाने, श्‍याम गाडेकर आदींनी पुढाकार घेतला होता. या फिरस्ती लोकांना किराणा सामानाची मदत केल्याबद्दल या लोकांनी परभणीकरांना धन्यवाद दिले. हेही वाचा - बॅंकेच्या सेवा केंद्रांचा वापर करा : जिल्हाधिकारी नगरसेविका संतोषी देशमुख यांचा पुढाकार

परभणी शहरातील प्रभाग क्रमांक नऊमधील भाजपच्या नगरसेविका संतोषी सुनील देशमुख यांनी लॉकडाउनच्या काळात गरजू लोकांना अन्न धान्य पुरविण्यास सुरवात केली आहे. प्रभागातील गरजू व हातावर पोट असणाऱ्यांच्या घरोघरी जावून नगरसेविका संतोषी देशमुख, त्यांचे पती सुनील देशमुख व कार्यकर्ते धान्याचे वाटप करत आहेत. आतापर्यंत २५० लोकांना त्यांनी एक महिन्याच्या किराणा साहित्याचे वाटप केले आहे. हेही वाचा - ‘कोरोना’च्या चाचणीसाठी परभणीत प्रयोगशाळा शक्य जमात ए इस्लामीच्या वतीने धान्य वाटप

जमाते इस्लामी हिंद परभणी व एसआईओच्या वतीने मंगळवारी (ता.३१) १६५ कुटुंबांना राशन किट वाटप करण्यात आले. आतापर्यंत एकूण ७९३ कुटुंबांना सहाय्य करण्यात आले. या रेशन किटमध्ये तांदूळ, पीठ, खाद्यतेल, साखर, पत्ती, दोन प्रकारची डाळ, मीठ, हळद, मिरची आहे. सोबतच १५ दिवस घरीच राहण्याबाबत प्रबोधन केले जात आहे. औषधी, आजाऱ्यांना दवाखान्यापर्यंत पोचविण्यासाठीही प्रयत्न केला जात आहे. भटक्या जमातीच्या एकूण ४५ लहान मुलांपर्यंत दूध पोचविले. भटक्या जमातीच्या एकूण ३० लोकांना आरोग्ये सेवा दिली. याच्यात ओषधींचा सुद्धा समावेश आहे. जिथे गरज पडली तेथे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची सहायता घेण्यात आली.

Web Title: Humanity came to the aid of those in need,parbhani news