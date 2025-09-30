वडिलांवर अंत्यसंस्कारानंतर अधिकारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर, घरचं दु:ख मागे सारून लोकांचे अश्रू पुसले

मराठवाड्यात गेल्या दोन आठवड्यांपासून पावसाने धुमाकूळ घातला होता. यामुळे गंभीर अशी पूरस्थिती काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनातील कर्मचारी आणि अधिकारी युद्धपातळीवर सर्वसामान्यांच्या मदतीसाठी झटत होते. अनेक गावांमध्ये अडकलेल्या लोकांना सुखरुप बाहेर काढण्यासाठी एसडीआरएफ, एनडीआरएफची पथके कार्यरत होती. तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पूरस्थितीचा आढावा घेतला जात होता. धाराशिवमधील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनक घोष यांनी अधिकारी कसा असावा हे दाखवून दिलंय. कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला असतानाही आपलं कर्तव्य बजावण्यासाठी ते हजर राहिले. वडिलांच्या मृत्यूनंतर दुसऱ्या दिवशीच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनक घोष पूरग्रस्तांना मदतीसाठी धावले. .मैनक घोष हे मूळचे पश्चिम बंगालचे असून ते धाराशिव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. मैनक घोष यांचे वडील माणिकराव हेसुद्धा धाराशिवमध्ये वास्तव्याला होते. माणिकराव घोष यांचं २७ सप्टेंबरला निधन झालं. त्यांच्यावर सरकारी रुग्णालयात आयसीयूमध्ये उपचार सुरू होते. धाराशिव महापुराच्या विळख्यात सापडलं होतं. अनेक गावांचा संपर्क तुटलेला. पुराने प्रचंड नुकसान झाल्यानं अधिकाऱ्यांकडून पाहणी केली जात होती. याच काळात मैनक यांच्या वडिलांचं निधन झालं. त्यांनी सोलापुरात वडिलांवर अंत्यसंस्कार केले आणि त्यानंतर लगेच कामाला लागले..पुरुषांच्या गळ्यात सोनं म्हणजे बैलाच्या गळ्यात...! अजितदादांनी गोल्डमॅन नेत्यांची घेतली शाळा, काय म्हणाले?.मुलाचं कर्तव्य बजावून मैनक घोष दुसऱ्याच दिवशी अधिकारी म्हणून पूरस्थितीची पाहणी करण्यासाठी गेले. वडील गेल्याचं दु:ख पाठीवर टाकून मैनक पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी गेले. पूरबाधितांना शक्य तितकी मदत कशी देता येईल यासाठी त्यांनी संबंधित विभागांना सूचना दिल्या..मैनक यांच्या कार्यतत्परतेमुळे त्यांचं कौतुक होत आहे. एका बाजूला भ्रष्ट अधिकारी, पदाची मुजोरी यामुळे जनतेच्या मनात अधिकाऱ्यांबद्दल वाईट भावना असतात. मात्र अडचणीच्या काळात स्वत:चं दु:ख बाजूला सारून लोकांच्या मदतीला आलेल्या मैनक घोष यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांची चांगली प्रतिमाही निर्माण होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.