मराठवाडा

Aurangabad Crime: ‘इन्स्टाग्रामवर फेमस होण्यासाठी व्हिडिओ का टाकतेस?’; छत्रपती संभाजीनगरात तृतीयपंथीयावर चाकूने हल्ला

Transgender Person Attacked Over Instagram Video Dispute: इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ टाकल्याचा जाब विचारत तृतीयपंथीयावर जीवघेणा हल्ला; प्रोझोन मॉलसमोर मध्यरात्रीची धक्कादायक घटना
Transgender Person Attacked Over Instagram Video Dispute In Chhatrapati Sambhajinagar Three Booked By Police

Transgender Person Attacked Over Instagram Video Dispute In Chhatrapati Sambhajinagar Three Booked By Police

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर : सोशल मीडियावर व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्याच्या कारणावरून वाद उकरून काढत तिघांनी तृतीयपंथीयावर जीवघेणा हल्ला केला. ही घटना प्रोझोन मॉलसमोर शनिवारी (ता. २६) रात्री बाराला घडली.

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