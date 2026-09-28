Aurangabad Crime: ‘इन्स्टाग्रामवर फेमस होण्यासाठी व्हिडिओ का टाकतेस?’; छत्रपती संभाजीनगरात तृतीयपंथीयावर चाकूने हल्ला

छत्रपती संभाजीनगर : सोशल मीडियावर व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्याच्या कारणावरून वाद उकरून काढत तिघांनी तृतीयपंथीयावर जीवघेणा हल्ला केला. ही घटना प्रोझोन मॉलसमोर शनिवारी (ता. २६) रात्री बाराला घडली. .Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.आदिती श्रावणी पाखरे-शेख (२३, रा. शिवाजीनगर) हिने एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. आदिती स्कूटीवरून प्रोझोन चौकातून चिकलठाण्याकडे जात असताना मॉलसमोर आधीपासून दबा धरून बसलेल्या तिघांनी तिची स्कूटी अडवली. 'इन्स्टाग्रामवर फेमस होण्यासाठी व्हिडिओ का टाकतेस?' असा जाब विचारत आरोपींनी तिला शिवीगाळ केली..त्यानंतर एका आरोपीने दांड्याने मारहाण केली, तर दुसऱ्याने चाकूने तिच्या पाठीवर वार केले. हल्ल्यानंतर तिघेही पसार झाले. या हल्ल्यामागे गुड्डी ऊर्फ सुवर्णा पोटपिल्लेवार (रा. नारळीबाग) व तिच्या साथीदारांचा सहभाग असल्याचा संशय आदितीने व्यक्त केला आहे..Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.गुड्डीसह तीन साथीदारांविरुद्ध गुन्हापोलिसांनी गुड्डीसह तिच्या तीन साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेऊन तपास सुरू केल्याचे तपास अधिकारी सहायक फौजदार जहीर शेख यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.