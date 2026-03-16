मराठवाडा

Vegetables Becoming Expensive: जाधववाडी भाजीमंडईत भावांचा चढउतार: लिंबू आणि मिरची महाग, टोमॅटो-बटाटे स्वस्त

Mixed Trend in Vegetable Prices: जाधववाडी बाजारात भाजीपाल्याचे भाव चढ-उतार सुरू आहेत. लिंबू, मिरची आणि लसूण महाग असताना, टोमॅटो, बटाटे, कोबी, गाजर आणि काकडी स्वस्त झाले आहेत. भाजीमंडईतील या बदलामुळे ग्राहकांना भावात फरक जाणवत असून काही भाज्या मागील आठवड्यापेक्षा किंचित महाग, तर काही स्वस्त होऊन मिळत आहेत.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जाधववाडी: बाजारात भाजीपाल्याच्या भावात चढ-उतार सुरूच आहेत. मागील आठवड्यात लिंबाचे भाव २०० रुपये किलोवर पोचले. ते आजही कायम आहेत. मिरची २० रुपयांनी महागून १०० रुपयांवर पोचली आहे. दुसरीकडे टोमॅटो, बटाटे, कोबीचे भाव १० रुपयांनी कमी होऊन २० ते ३० रुपये किलोवर आले.

Loading content, please wait...
vegetable
Expensive
Chhatrapati Sambhajinagar

