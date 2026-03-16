Vegetables Becoming Expensive: जाधववाडी भाजीमंडईत भावांचा चढउतार: लिंबू आणि मिरची महाग, टोमॅटो-बटाटे स्वस्त

जाधववाडी: बाजारात भाजीपाल्याच्या भावात चढ-उतार सुरूच आहेत. मागील आठवड्यात लिंबाचे भाव २०० रुपये किलोवर पोचले. ते आजही कायम आहेत. मिरची २० रुपयांनी महागून १०० रुपयांवर पोचली आहे. दुसरीकडे टोमॅटो, बटाटे, कोबीचे भाव १० रुपयांनी कमी होऊन २० ते ३० रुपये किलोवर आले. .भाजीमंडईत काही भाज्या मागील आठवड्याच्या तुलनेत स्वस्त झाल्या, तर काही महागल्या.सध्या टोमॅटो व बटाट्याचा भाव दहा रुपयांनी कमी होऊन प्रत्येकी २० रुपये प्रतिकिलो आहे. मागील आठवड्यात ४० रुपयांवर असलेली कोबी ३० रुपये, तसेच काकडी, भोपळा व गाजर ५० वरून ४० रुपयांवर आले. पालेभाज्यांचे दर स्थिर असून मेथी, पालक, चूका, करडीची जुडी प्रत्येकी ८ ते १० रुपयांना मिळत आहे. वांगे किंचित महागून ६० रुपये किलो झाले. भेंडी मागील आठवड्यापेक्षा महागून ८० रुपयांवर पोचली, अशी माहिती औरंगपुऱ्यातील भाजीपाला विक्रेते संजय वाघमारे यांनी दिली..बटाटा, घेवडा, तोतापुरी कैरीच्या भावात घट.गिलके-दोडके स्वस्तशिमला मिरची व कारले मागील आठवड्यात ६० रुपये किलो होते. या आठवड्यात यात २० रुपयांची वाढ होऊन ८० रुपये झाले. गिलके व दोडके यांचे भाव स्थिर असून ८० रुपये किलो आहेत.लसूण १२० रुपयांवरमध्यंतरी लसणाचे दर २५० ते ३०० रुपये किलोवर पोचले होते. दरम्यान, लसूण काढणीचा हंगाम सुरू झाल्याने जाधववाडी मंडईत लसणाची आवक वाढली. त्यामुळे लसणाच्या दरात कमालीची घट झाली. तरीही सध्या लसूण मालाच्या गुणवत्तेनुसार १०० ते २०० रुपये किलो दराने मिळत आहे..काय स्वस्त?(दर - प्रतिकिलो रुपयांमध्ये )टोमॅटो : - २०बटाटे : - २०कोबी : - ३०काकडी : - ४०भोपळा : - ४०गाजर : - ४०वाल : - ५०वांगे : - ६०शेवगा : - ६०.काय महाग?(दर - प्रतिकिलो रुपयांमध्ये )शिमला मिरची : - ८०कारले : - ८०भेंडी : - ८०गिलके : - ८०दोडके : - ८०दिलपसंद : - ८०आद्रक : - ८०मिरची : - १००लसूण : - १००लिंबू : - २००.