मराठवाडा

Jalna Crime: ५७ दिवसांत न्याय! जालन्यात तीन वर्षांच्या चिमुरडीवरील अत्याचार प्रकरणाचा निकाल, आरोपीला जन्मठेप

Jalna Child Abuse Case Verdict in 57 Days Accused Gets Life Term: तीन वर्षांच्या चिमुरडीवरील अमानुष अत्याचार प्रकरणात फास्ट ट्रॅक न्यायालयाची धडाकेबाज कारवाई; अवघ्या ५७ दिवसांत सुनावणी पूर्ण करून आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा
57 Day Justice in Jalna Child Abuse Case Accused Gets Life Term

57 Day Justice in Jalna Child Abuse Case Accused Gets Life Term

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-उमेश वाघमारे

जालना:  जालना शहराला हादरवून सोडणाऱ्या तीन वर्षांच्या चिमुरडीवरील अत्याचार प्रकरणाचा अवघ्या ५७ दिवसांत निकाल लागला आहे. विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयाने या गंभीर गुन्ह्याची जलदगतीने सुनावणी पूर्ण करत आरोपीला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

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