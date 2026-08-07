Jalna Crime: ५७ दिवसांत न्याय! जालन्यात तीन वर्षांच्या चिमुरडीवरील अत्याचार प्रकरणाचा निकाल, आरोपीला जन्मठेप

-उमेश वाघमारेजालना: जालना शहराला हादरवून सोडणाऱ्या तीन वर्षांच्या चिमुरडीवरील अत्याचार प्रकरणाचा अवघ्या ५७ दिवसांत निकाल लागला आहे. विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयाने या गंभीर गुन्ह्याची जलदगतीने सुनावणी पूर्ण करत आरोपीला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.१० जून २०२६ रोजी शहरातील एका भागात ही धक्कादायक घटना उघडकीस आली होती. तीन वर्षांच्या चिमुरडी घराबाहेर खेळत असताना तिला चॉकलेटची आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार केला. त्यानंतर मुलीला घराजवळ सोडून आरोपी पसार होता असताना येथील नागरिकांना संशय आला. .नागरिकांनी आरोपी अजय संतोष विठोरे याला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली होती. या प्रकरणाच्या तपासाला वेग देत सदर बाजार पोलिसांनी अवघ्या वीस दिवसात न्यायालयात दाखल केले. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत. प्रकरणाची सुनावणी विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयात झाली. साक्षीदारांचे जबाब, वैद्यकीय पुरावे आणि तपासातील कागदपत्रांच्या आधारे न्यायालयाने केवळ ५७ दिवसांत सुनावणी पूर्ण करून करत गुरुवारी (ता.६) आरोपी अजय संतोष विठोरे याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.