जालन्यात काँग्रेस नेत्याच्या पुतण्यानं संपवलं आयुष्य, कारमध्ये गोळी झाडून घेतली

उमेश वाघमारे, जालना, ता.२१: शहरातील अंबड चौफुली परिसरातील कलावती हॉस्पिटल जवळ रविवारी पहाटे एका तरुणाचा मृतदेह आढळून आला आहे. सागर श्रीराम धानोरे (वय अंजदे 35) असे या मयतेचे नाव आहे. दरम्यान सागर धानोरे यांनी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. .शहरातील मस्तगड महावितरण कार्यालय परिसरातील भवानीनगर येथे राहणारे सागर श्रीराम धानोरे हे शनिवारी रात्रीपासून बेपत्ता होते. रविवारी पहाटे त्यांची कार अंबड चौफुली ते मंठा चौफुली दरम्यान असलेल्या कलावती हॉस्पिटल जवळ उभा असल्याचे दिसून आली. या भागात संशयितरित्या कार उभा असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली..Honor Killing Case : 40 वर्षाच्या तरुणाचं 19 वर्षाच्या तरुणीवर प्रेम; मुलीच्या घरात कळताच बापानं गाडीतच गळा चिरून केली प्रियकराची हत्या.कारच्या ड्रायव्हिंग सीटवर सागर धानोरे यांचा मृतदेह पोलिसांना मिळून आला. सागर धानोरे यांनी उजव्या बाजूने गळ्यावर स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली आहे. हे गोळी आरपार गेली आहे. पिस्तूल ही पोलिसांनी जप्त केले आहे. घटनेची माहिती मिळताच फॉरेन्सिक टीम देखील घटनास्थळी दाखल झाली होती. या घटनेचा पंचनामा करून पोलिसांनी मृतदेह उत्तरे तपासणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात दाखल केला आहे..दरम्यान सागर धानोरे यांचा प्रॉपर्टी डेलिंगचा व्यवसाय होता. मयत सागर धानोरे याच्यावर मारामारी सारखे गुन्हे दाखल आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. दरम्यान काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. पंडितराव धानोरे यांचे सागर धानोरे हे पुतणे लागतात. असे असले तरी सागर धानोरे राजकारणात सक्रिय नव्हते..पिस्तूल देशी बनावटीचेसागर धानोरे याने स्वतःवर गोळी झाडली ते पिस्तूल देशी बनावटीची असल्याची प्राथमिक माहिती कदीम जालना पोलिसांकडून सांगण्यात आली आहे. त्यामुळे सागर धानोरेकडे गावठी पिस्तूल आले कुठून ?अशी देखील चर्चा सुरू झाली आहे.