जालन्यात काँग्रेस नेत्याच्या पुतण्यानं संपवलं आयुष्य, कारमध्ये गोळी झाडून घेतली

Sagar Dhanore Death : जालन्यात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. पंडितराव धानोरे यांच्या पुतण्यानं गोळी झाडून घेत आत्महत्या केल्याची घटना घडलीय. सागर धानोरे यांच्या मृतदेह कारमध्ये आढळून आला आहे.
उमेश वाघमारे, जालना, ता.२१: शहरातील अंबड चौफुली परिसरातील कलावती हॉस्पिटल जवळ रविवारी पहाटे एका तरुणाचा मृतदेह आढळून आला आहे. सागर श्रीराम धानोरे (वय अंजदे 35) असे या मयतेचे नाव आहे. दरम्यान सागर धानोरे यांनी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.

