Jalna News: वर्षभर स्वच्छतेचे टेंडर रखडले; जालना महापालिकेत खडाजंगी, लेखाधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा ठराव, सभागृहातून काढले बाहेर

-उमेश वाघमारेजालना: जालना शहराच्या स्वच्छतेचे टेंडर मागील वर्षापासून झालेले नाही. त्यामुळे शहरात स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशात असलेल्या टेंडरची तपासणी करण्यात लेखाधिकारी असहकार्य करत असल्यामुळे वेळ लागत असल्याचा आरोप उपायुक्त नंदा गायकवाड यांनी केला. त्यानंतर सभागृहाने ठराव घेऊन लेखाधिकारी राजेश्वर माने यांना निलंबित करण्याचा ठराव घेत महापौर वंदना मगरे यांनी त्यांना थेट सभागृहातून बाहेर काढले..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...महापालिकेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी (ता. १०) आयोजित केली होती. या सभेत नगरसेवक-अधिकाऱ्यांमध्ये खडाजंगी झाली. शहर स्वच्छतेसाठी मागील वर्षापासून स्वच्छतेचे टेंडर झालेले नाही, यावर नगरसेवक, स्वच्छता सभापती कपिल भुरेवाल आणि उपमहापौर राजेश राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केला. वर्षभरात सहा वेळा टेंडर रिव्हाईज करण्यात आले. शहराची स्वच्छता होत नसल्याने नागरिकांमध्ये रोष निर्माण होत असल्याने स्वच्छतेचे टेंडर का होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला..यावर उपायुक्त नंदा गायकवाड यांनी टेंडरची तपासणी सुरू आहे. एकूण चार एजन्सींनी निविदा भरली असून एका निविदेचे बाराशे पाने आहेत. त्यामुळे व्यस्त कामातून वेळ काढून निविदा तपासणीचे काम करत आहे. तांत्रिक बाबी तपासणीसाठी लेखाधिकारी राजेश्वर माने यांनी सांगितले. मात्र, त्यांनी स्वच्छता निविदा तपासणीला असहकार्य केल्याचे, दोन महिन्यांचा वेळ वाया गेल्याचा आरोप केला. या आरोपाचे लेखाधिकारी राजेश्वर माने यांनी खंडन केले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मात्र, याच वेळी आयुक्त अंजली शर्मा यांनी लेखाधिकारी राजेश्वर माने हे कामात हलगर्जी करत आल्याने आपण त्यांना दोन नोटिसा दिल्या असून, त्याचे उत्तर त्यांनी दिले नाही, असे सभागृहात सांगितले. त्यानंतर सभागृहात सर्व नगरसेवक आक्रमक झाले. लेखाधिकारी राजेश्वर माने यांना निलंबित करण्यासह शासनाकडे परत पाठवण्याचा ठराव घेतला. महापौर वंदना मगरे यांनी लेखाधिकारी राजेश्वर माने यांना तत्काळ सभागृहातून सोडण्याचे आदेश देत सभागृहातून बाहेर काढले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.