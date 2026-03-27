Jalna News: इंधन कंपन्यांना पैसे अदा न केल्याने १२ पंप बंद; शहरात पेट्रोल-डिझेल टंचाई, नागरिकांना इंधन मिळवण्यासाठी रांगा लावाव्या लागल्या

जालना: युद्धामुळे इंधन पुरवठा विस्कळित झाल्याचा बनाव पेट्रोल पंप धारकांकडून केला जात असला तरी प्रत्यक्षात तेल कंपन्यांकडून उधारीवर (क्रेडिटवर) इंधन देणे बंद झाल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेल कंपन्यांनी रोख रक्कम भरल्याशिवाय इंधन पुरवठा न करण्याचे धोरण स्वीकारल्याने अनेक पेट्रोल पंप मालक रोख रक्कम भरून इंधन उचलण्यास तयार नाहीत. परिणामी गुरुवारी (ता. २६) जालना शहरातील तब्बल १२ पेट्रोल पंप बंद होते..दोन दिवसांपासून शहरातील अनेक पेट्रोल पंपांवर 'इंधन संपले' असे फलक लावण्यात आले आहेत. मात्र, जिल्हा पुरवठा विभागाकडून शहरासह जिल्ह्यात इंधन टंचाई नसल्याचा दावा केला जात आहे. प्रत्यक्षात पेट्रोल पंप धारकांना पूर्वी तेल कंपन्यांकडून उधारीवर इंधन पुरवठा केला जात होता. मात्र, आता रोख रक्कम भरल्याशिवाय इंधन मिळणार नाही, असे धोरण स्वीकारल्याने पंपधारक अडचणीत आले आहेत..Chhatrapati Sambhajinagar: वाहनधारकांची पेट्रोल पंपांवर झुंबड; 'नो स्टॉक'चे बोर्ड; शेतीकामे, विवाह सोहळ्यांसह वाहतुकीला मोठा फटका.यामुळे शहरात पेट्रोल-डिझेलची कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली आहे. गुरुवारी शहरातील केवळ पाच पेट्रोल पंपांवर इंधन उपलब्ध होते. यापैकी छत्रपती संभाजीनगर मार्गावरील एका पंपावर दुपारनंतर डिझेल उपलब्ध झाले, मात्र पेट्रोल संपले होते. परिणामी इंधन उपलब्ध असलेल्या पंपांवर दुचाकी, चारचाकी वाहनांसह ट्रक आणि खासगी बसचालकांनी इंधन भरण्यासाठी मोठ्या रांगा लावल्या होत्या..जिल्हा पुरवठा विभागाकडून मात्र परिस्थिती गंभीर नसल्याचे सांगत जिल्ह्यात इंधनाचा मुबलक साठा असल्याचा दावा केला जातआहे. प्रत्यक्षात शहरात इंधनासाठी नागरिकांची मोठी धावपळ सुरू असतानाही प्रशासन 'ऑल इज वेल' असल्याचा कांगावा करत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया वाहनधारकांतून व्यक्त होत आहे..हे पेट्रोल पंप बंदअंबड रोडवरील पाण्याची टाकी ते नूतन वसाहत मार्गावरील तीन, मंमादेवी परिसरातील एक, मंठा चौफुलीदरम्यानचा एक, चौधरीनगर येथील एक, एसआरपीएफ पेट्रोल पंप, जवाहरबाग येथील दोन, बसस्थानक परिसर, सुभाष चौक परिसरातील प्रत्येकी एक पेट्रोल पंप बंद होता. छत्रपती संभाजीनगर मार्गावरील एक पेट्रोल पंपावर पेट्रोल संपले होते. परंतु, डिझेल उपलब्ध होते.मागणी होत नसल्याने टंचाईपेट्रोल पंप मालकांना रोख रक्कम देऊन कंपन्यांकडून इंधन मागणी केली जात नाही. त्यामुळे नागरिकांना इंधन मिळणे कठीण झाले आहे. नागरिकांकडून रोख रक्कम घेतल्यानंतर पंपमालक कंपन्यांना रोख रक्कम देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यात इंधन तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी हस्तक्षेप करून पेट्रोल पंपमालकांना इंधन मागणी करण्यास भाग पाडणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे..ऑनलाइन पेमेंटला नकारपेट्रोल, डिझेल भरण्यासाठी गेल्यानंतर ग्राहकांकडून ऑनलाइन पैसे घेण्यास पंपावरील कर्मचाऱ्यांकडून नकार दिला जात आहे. त्यामुळे रोख रकमेची अडचण येत आहे. डिजिटल इंडियामुळे आता नागरिक रोख रक्कम न ठेवता ऑनलाइन पेमेंटवर भर देत असताना हा अजब नियम पेट्रोल पंपाकडून काढण्यात आला आहे.दुचाकीला २०० रुपयांचे इंधनजिल्हा पुरवठा विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार गुरुवारी पेट्रोल पंपावर दुचाकीसाठी २०० रुपयांचे पेट्रोल तर तीन चाकी, चारचाकी वाहनांना दोन हजारांचे इंधन देत होते. त्यामुळे एक ते दीड तास लाइनमध्ये लागण्यानंतर कामापुरते इंधन नागरिकांना मिळत होते."जिल्ह्यात एक लाख लिटर इंधन उपलब्ध होते. ३० ते ४० टक्के पेट्रोल पंप बंद होते. शहरातील दहा पेट्रोल पंपावर इंधन नसल्याने बंद होते. सायंकाळपर्यंत सर्व पेट्रोल पंप बंद होण्याची शक्यता आहे. परंतु, रात्री पेट्रोल पंपावर इंधन पुरवठा सुरळीत होणार आहे. त्यामुळे उद्यापासून इंधनाची अडचण येणार नाही."-सविता चौधर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जालना.