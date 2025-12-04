Jalna Leopard : रुईमध्ये बिबट्याचा आणखी एक हल्ला; २० दिवसांत दुसरी घटना; गाईचा फडशा पाडत; गावात भीतीचे सावट गडद!

अशोक चांगलेसुखापुरी : अंबड तालुक्यातील रुई परिसरात बिबट्याचे वाढते आतंकामुळे ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकरी पंढरीनाथ प्रभाकर राजगुरू यांच्या शेतातील गोठ्यात बांधलेल्या कालवडीवर बिबट्याने हल्ला करून तिचा फडशा पाडल्याची घटना आज सकाळी उघडकीस आली. विशेष म्हणजे, गेल्या वीस दिवसांत बिबट्याच्या हल्ल्याची ही दुसरी घटना असल्याने भीतीचे सावट अधिकच गडद झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नेहमीप्रमाणे गोठ्यात बांधलेल्या कालवडीच्या दिशेने पहाटेच्या सुमारास मोठा आवाज आल्याचे कुटुंबीयांच्या कानावर गेले.. लगेच शेतात धाव घेतली असता कालवडीचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला दिसला. मानेला आणि अंगावर आढळलेल्या खोल जखमा पाहता हा बिबट्याचाच हल्ला असल्याचे स्पष्ट झाले. घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाचे कर्मचारी वनपाल बी. एम. पाटील. वनरक्षक कैलास कदम. वनसेवक शेषराव राठोड. संतोष राठोड. पशु वैद्यकीय अधिकारी सिद्दीकी घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा करून मृतदेहाची तपासणी करण्यात आली. गावातील ग्रामस्थांच्या मते, केवळ वीस दिवसांपूर्वी गावाच्या दुसऱ्या टोकाला गाईवर बिबट्याने हल्ला केला होता. त्यानंतर वनविभागाने गस्त वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते..Raigad Leopard : सुधागड तालुक्यात बिबट्याची दहशत; नागशेत व कोशिंबळे परिसरात तीन पाळीव जनावरांचा बळी!.मात्र पुन्हा हल्ला झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप व भीती दोन्ही वाढल्या आहेत. रात्री तर दिवसाही शेतात जाणे धोकादायक बनले असून पाळीव जनावरांना सांभाळणे कठीण होत आहे. दरम्यान, वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की रुई परिसरात पिंजरा लावण्याची तयारी सुरू असून, बिबट्याचा शोध घेण्यासाठी पथक नियुक्त केले जाणार आहे. अंबड तालुक्यात सध्या ऊस तोडणी मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याने बिबट्या आणि बिबट्यासदृश प्राणी पूर्वी लपून बसत असलेल्या उसाच्या शेतांपासून बाहेर येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. लपण्यासाठी जागा कमी झाल्याने हे प्राणी अनेक ठिकाणी नजरेस पडत असल्याचा अंदाजही वर्तवण्यात आला आहे..वनविभागाने शेतकऱ्यांना सतर्कतेचे आवाहन केले आहे. शेतात एकटे जाणे टाळावे, शेतात जाताना आवाज करावा, घुंगराची काठी वापरावी, वाकून काम करू नये व नेहमी दक्ष राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ‘‘ग्रामस्थांनी काळजी घेतली तर अनर्थ टाळता येऊ शकतो,’’ असेही विभागाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, ग्रामस्थांनी वनविभागाने तातडीने प्रभावी उपाययोजना करून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.