मराठवाडा

Jalna Leopard : रुईमध्ये बिबट्याचा आणखी एक हल्ला; २० दिवसांत दुसरी घटना; गाईचा फडशा पाडत; गावात भीतीचे सावट गडद!

Increasing Leopard Attacks : रुई येथे २० दिवसांत दुसऱ्यांदा बिबट्याने हल्ला करून गाईचा फडशा पाडल्याने गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वनविभागाने पिंजरा बसवण्याची तयारी सुरू करून ग्रामस्थांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
Second Leopard Attack in Rui Within Twenty Days Creates Panic

Second Leopard Attack in Rui Within Twenty Days Creates Panic

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अशोक चांगले

सुखापुरी : अंबड तालुक्यातील रुई परिसरात बिबट्याचे वाढते आतंकामुळे ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकरी पंढरीनाथ प्रभाकर राजगुरू यांच्या शेतातील गोठ्यात बांधलेल्या कालवडीवर बिबट्याने हल्ला करून तिचा फडशा पाडल्याची घटना आज सकाळी उघडकीस आली. विशेष म्हणजे, गेल्या वीस दिवसांत बिबट्याच्या हल्ल्याची ही दुसरी घटना असल्याने भीतीचे सावट अधिकच गडद झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नेहमीप्रमाणे गोठ्यात बांधलेल्या कालवडीच्या दिशेने पहाटेच्या सुमारास मोठा आवाज आल्याचे कुटुंबीयांच्या कानावर गेले.

Loading content, please wait...
Jalna
Leopard
Forest department
wildlife department
animal Accident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com