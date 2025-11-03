Fitness Trend: जिममधून बॉडीच नाही, तर इमेज बिल्डिंगही; पीळदार शरीरासाठी तरुण गाळताहेत घाम, ट्रेनरच्या सल्ल्यानेच घ्या सप्लिमेंट

जालना : अनेकजण सकाळी सकाळी साखरझोपेत असतात. काही ठिकाणी घरांमध्ये मुलांच्या शाळेच्या तयारीची गडबड सुरू असते. मात्र, दुसरीकडे जिममधील स्पीकरवर सुरू असलेल्या बीट्सवर शरीरासाठी मेहनत घेण्याचे काम सुरू असते..वेट लिफ्टिंग, डंबेल मारत आरशात शरीरयष्टी न्याहाळत अनेक तरुण आपले शरीर पीळदार करण्यासाठी घाम गाळतात. आजची तरुणाई फिटनेसकडे केवळ व्यायाम म्हणून नाही, तर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारे साधन म्हणून पाहात आहे. त्यामुळे शहरातील जिममध्ये सकाळी सकाळी गर्दी वाढत असल्याचे दिसत आहे..शहरातील अनेक व्यायामशाळांमध्ये रोज सकाळी तरुणांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. हातात बॉटल, इअरफोन आणि चेहऱ्यावर आत्मविश्वास, अशी ‘फिटनेस फील’ घेऊन तरुण जिममध्ये घाम गाळताना दिसतात. काहींसाठी जिम म्हणजे दिवसाची सुरवात, तर काहींसाठी स्वतःला ओळखण्याचे ‘इमेज बिल्डिंग सेंटर’. फिटनेस म्हणजे फक्त सिक्स पॅक नव्हे, तर शांत मन आणि मजबूत शरीर यांचा संगम आहे. जिममध्ये नियमितपणे ३० मिनिटे दिल्यास दिवसाचे उरलेले साडेतेवीस तास प्रसन्न आणि ऊर्जावान असतात, असे प्रशिक्षकांनी सांगितले..सोशल मीडियामुळे प्रेरणासोशल मीडियामुळे आरोग्याबाबत तरुणांमध्ये जागृती वाढत आहे. इन्फ्लुएन्सर्सच्या ट्रान्सफॉर्मेशन पोस्ट, डायट टिप्स, वर्कआउट रिल्स यामुळे तरुणांना प्रेरणा मिळत आहे. अनेकजण त्यांचे अनुकरण करून स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष देत आहेत..फिटनेस फक्त ट्रेंड नाही... तर नवी ओळखआज जिममध्ये केवळ वेट ट्रेनिंग नाही, तर कार्डिओ, योगा, ध्यान, झुंबा, फंक्शनल ट्रेनिंग, क्रॉसफिट, सायकलिंग, स्ट्रेचिंग आणि मोबिलिटी एक्सरसाइज यासारख्या विविध प्रकारांचा समावेश असतो. फिटनेस आता फक्त शरीराच्या आकारापेक्षा मन, आत्मविश्वास आणि व्यक्तिमत्त्वाची ओळख बनली आहे..Weight Loss Secrets by Rujuta Diwekar: डाएट नव्हे, स्मार्ट मील प्लॅन! करीनाची न्यूट्रिशनिस्ट सांगते वजन कमी करण्याचं रहस्य.लॉकडाउनपासून तरुणांचा जिमकडे कल वाढला आहे. तरुणांनी स्वतःच्या आरोग्यासाठी वर्कआउट व योग्य आहार घेणे गरजेचे आहे. जिममुळे शरीराचे सर्व स्नायू मजबूत होतात. प्रतिकारशक्ती वाढते व आत्मविश्वास निर्माण होतो. युवक-युवतींनी आपल्या जिम ट्रेनरच्या सल्ल्यानेच योग्य तो व्यायाम करावा व आहार घ्यावा.- हर्षल गायकवाड, जिम ट्रेनरमी अकरा वर्षांपासून नियमित व्यायाम करतो. त्यामुळे तणावमुक्त राहतो. कामात उत्साह व आत्मविश्वास वाढतो. परंतु, व्यायाम करताना आपल्या शरीराला पूरक साहित्याचा वापर आपण ट्रेनरच्या सल्ल्याने केला पाहिजे. आजकाल तरुणाईमध्ये स्वस्तातील सप्लीमेंट घेऊन तत्काळ मसल्स बिल्ड करण्याची चढाओढ लागली आहे. ती शरीरासाठी घातक ठरू शकते. चांगल्या दर्जाचे व मान्यतेचे सल्पीमेंट घेणेच योग्य ठरते.- ज्ञानेश्वर वाघ, तरुण, जालना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.