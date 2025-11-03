मराठवाडा

Fitness Trend: जिममधून बॉडीच नाही, तर इमेज बिल्डिंगही; पीळदार शरीरासाठी तरुण गाळताहेत घाम, ट्रेनरच्या सल्ल्यानेच घ्या सप्लिमेंट

Youth Redefining Fitness: More Than Just Muscles: महाराष्ट्रातील तरुणाईत फिटनेस संस्कृती जोरात; जिम म्हणजे आता फक्त शरीरसौष्ठव नव्हे, तर आत्मविश्वास आणि व्यक्तिमत्त्व घडवण्याचे साधन बनले आहे.
जालना : अनेकजण सकाळी सकाळी साखरझोपेत असतात. काही ठिकाणी घरांमध्ये मुलांच्या शाळेच्या तयारीची गडबड सुरू असते. मात्र, दुसरीकडे जिममधील स्पीकरवर सुरू असलेल्या बीट्सवर शरीरासाठी मेहनत घेण्याचे काम सुरू असते.

