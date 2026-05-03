Jamgaon Circle Encroachments: जामगाव सर्कलमध्ये 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित; अर्जासाठी 15 मे 2026 अंतिम मुदत

कायगाव : शासकीय जमिनीवरील 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला गंगापूर तालुक्यातील जामगाव सर्कलमध्ये सुरुवात झाली आहे. यासंदर्भात 30 एप्रिल 2026 रोजी भेंडाळा येथे अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक झाली..या बैठकीस गंगापूर पंचायत समितीचे माजी उपसभापती सुमित मुंदडा, पंचायत समिती सदस्य बळीराम खताळ,माजी सभापती लक्ष्मणभाऊ सांगळे, तहसीलदार नवनाथ वगवाड, प्रशिक्षणार्थी तहसीलदार सागर वाघमारे, प्रभारी गटविकास अधिकारी अक्षय भालेकर,विस्तार अधिकारी श्री चव्हाण , मंडळ अधिकारी मनीषा कोतकर, ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहाय्यक कृषी अधिकारी, विविध गावातील सरपंच, उपसरपंच व ग्रामस्थ उपस्थित होते..सुमित मुंदडा यांची अतिक्रमण धारकांना भक्कम साथ व दिलासामाजी पंचायत समिती सदस्य सुमित मुंदडा यांनी पुढाकार घेऊन जामगाव व सर्कल मधील गावातील अतिक्रमण धारकांना न्याय दिलासा देणारी बैठक घडून आणली.01/01/2011 पूर्वीच्या अतिक्रमणांना हक्काचा कागद जागा मिळावी यासाठी ते अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी ते पाठपुरावा करीत होते. आता शासकीय जमिनीवरील घरे अधिकृत होणार असल्याने त्यांच्या अथक पाठपुराव्याला यश आले आहे.जामगाव सर्कलमध्ये अर्ज मागवले जात असून अतिक्रमण नियमितीकरणासाठी 15 मे शेवटची तारीख आहे. त्या आधी संबंधित नागरिकांनी योग्य ती कागदपत्रे तत्काळ प्रशासनाकडे दाखल करावी.असे आवाहन मुंदडा यांनी केले आहे..काय आहे निर्णय?जामगाव सर्कलमधील प्रत्येक गावातील पात्र निवासी अतिक्रमणे शासन निर्णयानुसार नियमित केली जाणार आहेत. यासाठी लाभार्थ्यांनी 15 मे 2026 पूर्वी अर्ज करणे बंधनकारक आहे.अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागणार?आधार कार्ड, ओळखपत्रवीजबिल, मतदार यादीतील नावघराचे फोटो2010-11 चे सॅटॅलाइट इमेजनमुना नं. 8तहसीलकडून दंड भरल्याचा पुरावा असल्यासहे अर्ज ग्रामपंचायत अधिकारी किंवा महसूल अधिकारी यांच्याकडे जमा करावेत..प्रत्येक गावात भेटी होणारगंगापूर पंचायत समितीचे माजी उपसभापती सुमित मुंदडा म्हणाले, "सर्कलमधील प्रत्येक गावात अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी ग्रामपंचायत व महसूल अधिकाऱ्यांसमवेत गावभेटीचे नियोजन केले आहे. नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून सहकार्य करावे. असे आवाहन सुमित मुंदडा यांनी केले आहे.