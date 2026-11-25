-धनंजय शेटेभूम: लातूर ते कल्याण या महत्त्वाकांक्षी जनकल्याण एक्सप्रेस-वेच्या प्रस्तावित मार्गात बदल करून बीड जिल्ह्यामार्गे महामार्ग नेण्याच्या चर्चेमुळे धाराशिव जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. लातूर-कळंब-जामखेड-आळेफाटा-कल्याण हा मार्ग उपलब्ध असताना धाराशिव जिल्ह्यातील भूम आणि वाशी तालुक्याच्या दुष्काळी भागाला जोडणारा पर्यायी मार्ग विचारात घ्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.विशेष म्हणजे, लातूर येथून पारा, ईट, खर्डा, जामखेड, आष्टी या भागातून पुढे कल्याणच्या दिशेने जनकल्याण एक्सप्रेस-वे नेल्यास महामार्गाचे अंतर कमी होण्यासोबतच भूम-वाशी तालुक्यातील ग्रामीण भागाला दळणवळणाचा मोठा फायदा होऊ शकतो. या भागातील नागरिकांना मुंबई, पुणे आणि इतर औद्योगिक बाजारपेठांशी जलद संपर्क साधणे शक्य होईल. त्यामुळे या पर्यायी मार्गाचा तांत्रिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या अभ्यास करण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे..भूम आणि वाशी हे दोन्ही तालुके दुष्काळी परिस्थितीला वारंवार सामोरे जाणारे भाग आहेत. शेती हा प्रमुख व्यवसाय असल्याने शेतीमालाची वाहतूक, कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि रोजगारनिर्मितीसाठी चांगल्या दळणवळणाची आवश्यकता आहे. एक्सप्रेस-वे या भागातून गेल्यास स्थानिक बाजारपेठांना चालना मिळेल. तसेच नव्याने मंजूर झालेली वाशी एमआयडीसी आणि भूम येथील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासालाही मोठी मदत होऊ शकते.भूम तालुक्यातील कुंथलगिरी हे प्रसिद्ध जैन तीर्थक्षेत्र असून देशभरातून भाविक येथे येतात. महामार्गाची जवळीक निर्माण झाल्यास धार्मिक पर्यटनालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे..त्यामुळे केवळ जिल्ह्यांच्या राजकीय समीकरणांचा विचार न करता अंतर, प्रवासाचा वेळ, भौगोलिक परिस्थिती आणि आर्थिक व्यवहार्यता लक्षात घेऊन मार्ग निश्चित करावा. प्रस्तावित डीपीआर आणि फिल्ड लोकेशन सर्व्हेची पुनर्पाहणी करून पारा, ईट, खर्डा, जामखेड, आष्टी या पर्यायी मार्गाचा विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित प्रयत्न करावेत!जनकल्याण एक्सप्रेस-वेच्या मार्गाबाबत धाराशिव जिल्ह्यातील खासदार, आमदार आणि सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे शासनाकडे पाठपुरावा करावा. भूम-वाशीच्या दुष्काळी भागाला दळणवळणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची ही मोठी संधी आहे. त्यामुळे विकासाच्या दृष्टीने या पर्यायी मार्गाचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे..कल्याण लातूर - जनकल्याण महामार्ग परंडा मतदारसंघातील भूम व वाशी तालुक्यातून नेण्यात यावा यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले आहे व पाठपुरावा सुरू आहे .हा मार्ग याच भागातून जाण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे .ओमराजे निंबाळकर, खासदार धाराशिव ..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.लातूर कल्याण हा जनकल्याण एक्सप्रेस महामार्ग धाराशिव जिल्ह्यातून गेल्याने परंडा मतदारसंघातील वाशी व भूम तालुक्याला दळणवळणासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या दोन्ही तालुक्यातील खवा व पेढा व्यवसायासाठी तसेच उद्योग व्यवसायासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यासाठी धाराशिव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी हा मार्ग धाराशिव जिल्ह्यामधून जाण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.गोरख भोरे, उद्योजक भूम एमआयडीसी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.