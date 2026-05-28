Manoj Jarange: प्रसाद लाड यांचे आता डोळे उघडले असतील, मुख्यमंत्री किती द्वेष करतात; मनोज जरांगेंचा टोला

-दिलीप दखणेवडिगोद्री: ना पाणी, ना जेवण, ना सावली... मी भर उन्हात शनिवार, ता. 30 रोजी अंतरवाली सराटी, ता. अंबड येथे ठरल्याप्रमाणे आमरण उपोषण करणार आहे. उष्माघाताने माझा बळी गेला, तर त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सरकार जबाबदार असेल, असा आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना केला..यावेळी बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले की, सरकारकडून मागण्या मंजूर होत नाहीत, तसेच मागण्यांची अंमलबजावणीही होत नाही. हैदराबाद, सातारा गॅजेट लागू करण्याबाबत सरकार कोणतीही कार्यवाही करत नाही. सरकारने गोड बोलून फसवले, त्यामुळे त्यांच्या सोबतच्या बैठका बंद केल्या आहेत..शांततेत आंदोलन करावे म्हणून सरकारला वेळ दिला, पण नोंदी सापडूनही प्रमाणपत्र मिळत नाही. गुन्हे मागे घेतले जात नाहीत, जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळत नाही. सरकार मागण्यांबाबत गंभीर नाही. आम्ही उपोषण करतो, तर सरकार आमच्यावर हल्ले करते व गुन्हे दाखल करते. आरक्षणासाठी लोकांचे बळी गेले. मराठा व कुणबी एकच आहेत, मात्र अध्यादेश निघत नाही. मराठा-कुणबी मंत्रालय सुरू होत नाही. सरकारने आमचे नुकसान केले आहे. आरक्षणासाठी सर्व प्रयत्न केले, तरी सरकार लक्ष देत नाही..मे महिन्याच्या कडक उन्हात उपोषण करणार आहे. हे सरकार क्रूर आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील जनता अडचणींतून होरपळून निघत आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून लवकर मदत मिळत नाही. सरकार व समिती दोन्हीही लक्ष देत नाहीत. फक्त लावालावी सुरू आहे..आमदार प्रसाद लाड यांचे आता डोळे उघडले असतील. मुख्यमंत्री किती द्वेष करतात, हे त्यांच्या लक्षात आले असेल. मी आता मागे हटणार नाही. उपोषण होणार म्हणजे होणारच. आमदार प्रसाद लाड यांनी राजीनामा देण्याची गरज नाही, ते फक्त उपोषणात येऊन बसले तरी भरपूर होईल, असेही मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी येथील पत्रकार परिषदेत सांगितले.