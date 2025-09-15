Jayakwadi Dam : जायकवाडी धरणाचे आपत्कालीन दरवाजे उघडले, १ लाख १५ हजार क्युसेकने विसर्ग सुरू, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

Summaryसततच्या मुसळधार पावसामुळे जायकवाडी धरणाचे २७ दरवाजे उघडून १.१५ लाख क्युसेकने विसर्ग सुरू आहे.गोदावरी नदी दुथडी भरून वाहत असून नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.पावसाचा जोर वाढल्यामुळे विसर्गात पुन्हा वाढ करण्यात आली आहे..जायकवाडी धरण क्षेत्रात शनिवारी दुपारपासून मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. यामुळे जायकवाडी धरणाच्या पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ झाली आज १५ सप्टेंबर यकवाडी धरणाचे नियमित १८ दरवाजे ४ फुटांनी, तर आपत्कालीन ९ दरवाजे दीड फुटांनी असे २७ दरवाजे उघडण्यात आले आहेत. गोदावरी नदीपात्रात एक लाख पंधरा हजार क्यूसेकने विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे गोदावरी नदीला पूर आला आहे. .जायकवाडी धरणातून पाण्याचा विसर्ग वाढवल्याने गोदावरी नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. जायकवाडी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार पावसाने हजेरी लावली आहे. त्यामुळे धरणात पाण्याची मोठी आवक होत आहे. . रविवारी (१४ सप्टेंबर) पहाटे धरणाचे सर्व २७ दरवाजे उघडून १ लाख १३ हजार १८४ क्युसेक पाणी गोदावरी नदीत सोडण्यात आले होते . यामुळे गोदावरी दुथडी भरून वाहत होती. पावसाचा जोर कमी झाल्यावर आता विसर्ग कमी करण्यात आला होता मात्र आता पुन्हा त्यात पुन्हा वाढ करण्यात आली आहे. .FAQs प्रश्न १: जायकवाडी धरणातून किती पाणी सोडण्यात आले आहे? उत्तर: धरणातून १ लाख १५ हजार क्युसेक पाणी सोडण्यात आले आहे.प्रश्न २: धरणाचे किती दरवाजे उघडण्यात आले. उत्तर: एकूण २७ दरवाजे (१८ नियमित आणि ९ आपत्कालीन) उघडण्यात आले आहेत.प्रश्न ३: कोणत्या भागांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे?उत्तर: गोदावरी नदीकाठच्या सर्व गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.प्रश्न ४: विसर्ग का वाढवण्यात आला आहे?उत्तर: पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस झाल्यामुळे धरणात मोठी आवक झाली आणि विसर्ग वाढवावा लागला.प्रश्न ५: नदीची सध्याची स्थिती काय आहे?उत्तर: गोदावरी नदी दुथडी भरून वाहत असून पूरस्थिती निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.