Ambad Theft News: अंबडमध्ये सराफा व्यापाऱ्याला मोठा धक्का; उघड्या कारमधून ७ किलो चांदीसह लाखोंचा मुद्देमाल लंपास!

-बाबासाहेब गोंटे अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरात मंगळवारी (ता.12) छत्रपती संभाजीनगर येथील होलसेल सराफा व्यापारी मयूर सुराणा हे आपली कार क्रमांक एम. एच.20 जी. क्यू.2595 मध्ये चांदीचे दागिने व्यापाऱ्यांना देण्यासाठी सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास आले होते. काही व्यापाऱ्यांना चांदीचे दागिने देऊन रोख रक्कम व चांदीचे दागिने बॅगेत टाकून कारमध्ये ठेवली होती. मात्र त्यांच्या कारचा दरवाजा उघडा असल्याने अज्ञात चोरट्याने संधी साधून सात किलो चांदीचे दागिने व रोख रक्कम मिळून 15 लाख 42 हजार 300 रुपयावर डल्ला मारल्याची घटना घडली आहे..याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, सराफा व्यापारी मयूर सुराणा हे शहरातील सराफा व्यापाऱ्यांना चांदीचे दागिने देत असताना त्यांच्यावर पाळत ठेवली होती.माऊली ज्वेलर्स,साई ज्वेलर्स यांना चांदीचे दागिने देऊन शिवकृपा ज्वेलर्स मध्ये गेले असता त्यांच्या कारचा दरवाजा उघडा होता. त्याचवेळी संधी साधत अज्ञात चोरट्याने दुकानाच्या विरोध दिशेचा दरवाजा उघडून कारमध्ये प्रवेश करत बॅग घेऊन पाठीमागून आलेल्या हेल्मेटधारी दुचाकीवर बसून सुसाट वाऱ्याच्या वेगाने घटनास्थळावरून तात्काळ पलायन केले..हि गोष्ट समोरच्या एका किराणा दुकानातील कामगाराच्या लक्षात येताच.त्याने शिवकृपा दुकानाचे चालक राहुल अंबिलवादे यांना याबाबत माहिती दिली.यावेळी सुराणा यांच्या लक्षात आले की, कारमध्ये ठेवलेली बॅग चोरीला गेली. त्यानंतर अंबड शहर सराफा असोशियनचे अध्यक्ष गोपाल उदावंत यांना माहिती मिळताच त्यांनी याबाबत पोलिसांना कळविले. .पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. हि घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. पोलिसांनी सीसीटीव्हीचे फुटेज घेतले आहे.अंबड पोलिस ठाण्यात व्यापारी मयूर सुराणा यांनी दिलेल्या लेखी तक्रारीत म्हंटले की, सहा लाख रुपये किंमतीचे ज्यामध्ये चांदीचे जेन्टस कडे, चांदीचे जोडवे, अंगुठी, चांदीची चेन .मिळून 5 780 किलो ग्राम वजनाचे चांदीचे दागिने व रोख 43 हजार 300 रुपये मिळून एकूण 6 लाख 42 हजार 300 रुपयांवर चोरट्याने डल्ला मारला आहे. अंबड पोलिस ठाण्यात बुधवारी (ता.13) अज्ञात चोरट्या विरोधात दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या घटनेचा तपास सहाय्यक पोलीस निरिक्षक अमोल गुरले हे करत आहे.