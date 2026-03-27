Hingoli News: पेट्रोल पंपांवर वाहनधारकांची उडाली झुंबड; इंधन दरवाढ व लॉकडाऊनच्या अफवेमुळे शहरात गोंधळ

कळमनुरी: पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होणार; तसेच इंधनाचा तुटवडा निर्माण होऊन पुन्हा लॉकडाऊन लागणार असल्याच्या अफवा शहर व परिसरात पसरल्याने गुरुवारी (ता. २६) कळमनुरी शहर व परिसरातील विविध पेट्रोल पंपांवर वाहनधारकांनी पेट्रोल, डिझेल भरण्यासाठी मोठी गर्दी केली..युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती व व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा निर्माण झालेला कृत्रिम तुटवडा पाहता पेट्रोल व डिझेलच्या किमतींमध्येही मोठी वाढ होणार असल्याची चर्चा होत असल्याच्या अफवा समाज माध्यमावरून पसरत असताना वाहनधारकांनी बुधवारी (ता. २५) रात्रीपासूनच वाहनांमध्ये पेट्रोल, डिझेल भरण्याकरिता पेट्रोल पंपावर मोठी गर्दी केली होती. तेच चित्र गुरुवारी शहरातील दोन पंपांसह मोरवाडी, वसपांगरा, शिवनी बुद्रुक येथील पेट्रोल पंपावर दिसले..वाहनासोबतच अनेकांनी अतिरिक्त इंधन साठा असावा, म्हणून सोबत आणलेल्या कॅनमधूनही इंधन जमा करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत.अनेक ठिकाणी वादाचे प्रसंग उद्भवले..पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करण्याचे प्रकारही समोर आले. पेट्रोल पंपावर वाहनधारकांकडून गर्दी होत असताना पोलिस प्रशासनाकडून मात्र पेट्रोल पंपावर पोलिस बंदोबस्त देण्याबाबत उदासीनता दिसून आली..अफवांवर विश्वास ठेवू नकादरवाढ आणि संभाव्य लॉकडाऊनच्या चर्चेमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे खबरदारी म्हणून अनेकांनी आधीच इंधन भरून ठेवण्यास प्राधान्य दिले. दरम्यान, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.