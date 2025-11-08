Marathwada Elections : वोट चोरीमुळेच राज्यात महायुतीचे सरकार आले; खासदार कल्याण काळे दिवाळी स्नेहमिलन कार्यक्रम उत्साहात!

कन्नड : केवळ मतांची चोरी झाल्यानेच महायुतीचे सरकार राज्यात सत्तेवर आले, असा गंभीर आरोप खासदार कल्याण काळे यांनी महायुती सरकारवर केला. त्यांच्या कारभारामुळे हे सरकार लोकांच्या नजरेतून उतरले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कन्नड शहरात माजी आमदार नामदेव पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली काँग्रेस पक्षाचे दिवाळी स्नेहमिलन व कार्यकर्ता बैठक शनिवारी रोजी वाणी मंगल कार्यालयात उत्साहात पार पडली..युबीटीसोबतचा अनुभव वाईट नामदेव पवार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान युबीटी गठबंधनाचा अत्यंत वाईट अनुभव आला. त्यामुळे आता आम्ही कोणतीही लाचार भूमिका घेणार नाही. कन्नड नगरपरिषद निवडणुकीत आघाडीबाबतचा निर्णय वरिष्ठ नेतृत्वाने स्थानिक नेतृत्वाकडे सोपवला आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविण्याची पूर्ण तयारी केली असल्याचे माजी आमदार नामदेव पवार यांनी सांगितले..या वेळी माजी खासदार तुकाराम रेंगे, जिल्हाध्यक्ष किरण पाटील डोणगावकर, सचिन पवार आदींची भाषणे झाली. सूत्रसंचालन याकुब शेख यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन तालुका अध्यक्ष गणेश शिंदे यांनी केले.माजी उपनगराध्यक्ष बाबा शेख, माजी जिल्हा परिषद सदस्य धनराज बेडवाल, शहराध्यक्ष असद पठाण, प्रकाश बारगळ, बाबासाहेब मुरकुडे, विलास बोडखे, सुलतान पठाण, माजी पंचायत समिती उपसभापती रुबियाना सिकंदर कुरेशी, महिला तालुका अध्यक्षा आव्हाळे, राजेंद्र खंडेलवाल आदींसह काँग्रेस कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती..Harshwardhan Sapkal : एवढा खोटारडा पंतप्रधान देशाने यापूर्वी कधीही पाहिला नाही...!.यावेळी एमआयएमचे फकिरा रंगरेज तसेच शहर व तालुक्यातील अनेक कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. नगराध्यक्ष पदाचा विश्वास सार्थ करणार – अ. जावेद अ. वाहेदनगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवारी जाहीर करून काँग्रेस पक्षाने माझ्यावर दाखवलेला विश्वास मी नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत निश्चितपणे सार्थ करून दाखवीन. कन्नड नगरपरिषदेवर काँग्रेसचा तिरंगा डौलाने फडकताना दिसेल, असा विश्वास अ. जावेद अ. वाहेद यांनी व्यक्त केला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.