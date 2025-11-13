Kannad Nagarparishad Election : शिवसेना स्वबळावर, राष्ट्रवादी–भाजप एकत्र, काँग्रेसचीही तयारी पूर्ण

- संतोष निकमकन्नड - कन्नड नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी तसेच २५ नगरसेवकांच्या निवडीसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत शिवसेना आमदार संजना जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली नगरपरिषद निवडणूक स्वबळावर लढविण्याचा निर्णय घेतल्याची खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे..केंद्रात आणि राज्यात भाजप–शिवसेना–राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महायुतीचे सरकार असले, तरीही नगरपरिषद निवडणुकीत शिवसेनेने मित्रपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपसोबत युती न करता माजी नगरसेविका अनिता काकासाहेब कवडे यांना नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस–भाजप एकत्र लढणार...?कन्नडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष पहिल्यांदाच नगरपरिषदेची निवडणूक एकत्र लढणार आहेत. आता फक्त भाजपकडून अधिकृत घोषणा होणे बाकी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्षा तथा लोकनियुक्त माजी नगराध्यक्षा स्वाती संतोष कोल्हे या राष्ट्रवादी काँग्रेस–भाजप युतीकडून नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार असतील. त्यांची औपचारिक घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता असून, त्यांनी मतदारांशी प्रत्यक्ष गाठीभेटी सुरू केल्या आहेत..महाविकास आघाडीची तयारी पुर्ण -राज्यात काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) हे तिन्ही पक्ष महाविकास आघाडीत आहेत. मात्र, कन्नड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी आघाडीतील काँग्रेसकडून संपूर्ण तयारी पूर्ण झाली आहे..काँग्रेसचे नेते तथा माजी आमदार नामदेव पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली फहरिन बेगम अब्दुल जावेद या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषित झाल्या आहेत. काँग्रेसकडून १२ प्रभागांतील इच्छुकांच्या मुलाखतीही पूर्ण झाल्या आहेत.शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष) कडून १५ इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या असल्याची माहिती आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) कडून माजी आमदार किशोर पाटील यांच्या बनशेंद्रा येथील निवासस्थानी पाच दिवसांपूर्वी बैठक झाली होती. मात्र, या बैठकीचा काहीच तपशील बाहेर आलेला नाही आणि अद्याप या पक्षाकडून निवडणुकीत उमेदवार देण्याबाबत कोणतीही हालचाल दिसून येत नाही..प्रतिक्रिया -हि निवडणूक कार्यकर्त्यांची आहे. महायुतीच्या तिन्ही पक्षाकडे इच्छुकांची संख्या आहे. त्यामुळे स्थानिक लेवल सकारात्मक चर्चा करुन निर्णय घेण्याचे अधिकार पक्षानी आमदारांना दिले आहे.- बाबासाहेब जगताप (जिल्हाप्रमुख शिवसेना)महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे गेल्या काही वर्षापासून कन्नड नगरपरिषदेची सत्ता आहे. त्यांच्या ही युतीचा प्रस्ताव आहे. वरिष्ठांशी चर्चा करुन आज,उद्या भाजपा निर्णय घेईल.- संजय खंबायते ( जिल्हाध्यक्ष, भाजपा).आतापर्यंत माझ्याकडे कुणाचा प्रस्ताव आलेला नाही किबहुना आम्ही देखील कुणालाही युतीचा प्रस्ताव दिलेला नाही. स्थानिक पातळीवर पातळीवर जर काही महायुतीच्या घटक पक्षाशी चर्चा चालु असेल तर मला माहिती नाही. शिवसेना स्वबळावर लढणार असेल तर आम्ही देखील तयारी केली आहे.- सतिष चव्हाण (आमदार तथा जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.