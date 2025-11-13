मराठवाडा

Kannad Nagarparishad Election : शिवसेना स्वबळावर, राष्ट्रवादी–भाजप एकत्र, काँग्रेसचीही तयारी पूर्ण

कन्नडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष पहिल्यांदाच नगरपरिषदेची निवडणूक एकत्र लढणार.
swati kolhe and anita kavade

swati kolhe and anita kavade

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- संतोष निकम

कन्नड - कन्नड नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी तसेच २५ नगरसेवकांच्या निवडीसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत शिवसेना आमदार संजना जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली नगरपरिषद निवडणूक स्वबळावर लढविण्याचा निर्णय घेतल्याची खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
NCP
election
Kannad
Maharashtra Politics
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com