Marathwada Politics : कन्नड नगरपरिषदेच्या केंद्र निहाय मतदार याद्या अद्यापही प्रसिध्द नाही!

Election Confusion : कन्नड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया दोन दिवसांपूर्वी सुरू झाली आहे. मात्र, अद्यापही ४३ मतदान केंद्रांवरील मतदानासाठी केंद्रनिहाय अंतिम मतदार याद्या नगरपरिषद निवडणूक विभागाकडून प्रकाशित करण्यात आलेल्या नाहीत,
सकाळ वृत्तसेवा
कन्नड : उमेदवाराने नामनिर्देशन पत्र भरताना संबंधित उमेदवाराचा मतदान यादीतील अनुक्रमांक नमूद करणे आवश्यक असते. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी किमान दोन ते तीन दिवस अगोदर म्हणजे ७ नोव्हेंबर रोजी केंद्रनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते. परंतु, ११ नोव्हेंबरपर्यंत देखील ही यादी जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे नामनिर्देशन अर्ज भरताना उमेदवारांचा गोंधळ उडत आहे.

