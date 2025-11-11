Marathwada Politics : कन्नड नगरपरिषदेच्या केंद्र निहाय मतदार याद्या अद्यापही प्रसिध्द नाही!

कन्नड : उमेदवाराने नामनिर्देशन पत्र भरताना संबंधित उमेदवाराचा मतदान यादीतील अनुक्रमांक नमूद करणे आवश्यक असते. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी किमान दोन ते तीन दिवस अगोदर म्हणजे ७ नोव्हेंबर रोजी केंद्रनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते. परंतु, ११ नोव्हेंबरपर्यंत देखील ही यादी जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे नामनिर्देशन अर्ज भरताना उमेदवारांचा गोंधळ उडत आहे..Gadhinglaj mayoral: नगराध्यक्ष’ कोण? राजकीय शांततेतून उठलेले प्रश्न; गडहिंग्लजमध्ये उमेदवारीवरून पक्षातच गोंधळ!.“केंद्रनिहाय अंतिम मतदार याद्या अद्याप प्रकाशित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे मुळ यादीवरून अर्ज भरलेल्या उमेदवारांचा नंतर अनुक्रमांक बदलल्यास अर्ज बाद होण्याची शक्यता आहे. हे उमेदवारांचे अर्ज बाद करण्याचे मोठे षड्यंत्र आहे. याची जबाबदारी कोण घेणार?”योगेश कोल्हे, (कन्नड)“मतदार यादीमध्ये काही त्रुटी असल्यास उमेदवारांना त्याची माहिती देण्यात येईल. नामनिर्देशन दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत त्रुटी पूर्तता करण्याची संधी दिली जाईल. त्यामुळे कोणाचाही अर्ज बाद होणार नाही याची काळजी घेऊ.”एकनाथ बंगाळे, (निवडणूक अधिकारी, कन्नड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.