Karamad-Ladsawangi Accident : करमाड–लाडसावंगी रस्त्यावरील खड्ड्यांचा तिसरा बळी; भरधाव टेम्पोच्या धडकेत ७९ वर्षीय वृद्धेचा मृत्यू, चालक फरार

बाळासाहेब काळेकरमाड : करमाड–लाडसावंगी मार्गावरील दूधडजवळ भरधाव टेम्पोने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने ७९ वर्षीय वृद्ध महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या अपघातात दुचाकीचालक जखमी झाला आहे. गुरुवारी (ता. ६) दुपारी सव्वादोनच्या सुमारास हा अपघात झाला. धडकेनंतर टेम्पोचालक घटनास्थळावरून पसार झाल्याने टेम्पोचा क्रमांक मिळू शकला नाही. दरम्यान, या मार्गावरील खड्ड्यांमुळे गेल्या दोन महिन्यांत तिसरा बळी गेल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत असून, रस्ता तातडीने दुरुस्त करण्याची मागणी जोर धरत आहे.छायाबाई पुंडलिक भिसे (वय ७९, रा. निमखेडा, ता. फुलंब्री) असे मृत महिलेचे नाव आहे. तर भरत दगडू सोळुंके (वय ५५, रा. भांबर्डा) हे जखमी झाले आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छायाबाई भिसे या भांबर्डा येथे नातेवाइकाच्या अंत्यविधीसाठी आल्या होत्या. अंत्यविधी आटोपल्यानंतर त्या भरत सोळुंके यांच्या दुचाकीवरून (एमएच २० एफडब्ल्यू २०८०) निमखेड्याकडे जात होत्या. दूधड गावाजवळ करमाड–लाडसावंगी मार्गावर समोरून आलेल्या भरधाव टेम्पोने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडकेमध्ये छायाबाई भिसे गंभीर जखमी झाल्या. अपघातानंतर टेम्पोचालकाने घटनास्थळावरून वाहनासह पलायन केले. त्यामुळे टेम्पोचा क्रमांक मिळू शकला नाही..अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ जगद्गुरू नरेंद्राचार्य महाराज रुग्णवाहिकेशी संपर्क साधला. रुग्णवाहिकेचे चालक बाळू कातखडे यांनी जखमींना तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व घाटी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचार सुरू असताना दुपारी सव्वातीनच्या सुमारास छायाबाई भिसे यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या पार्थिवावर निमखेडा येथे उशिरा रात्री अंत्यसंस्कार करण्यात आले..या प्रकरणी करमाड पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून, पसार झालेल्या टेम्पोचालकाचा शोध सुरू आहे. पोलिस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस अंमलदार शिवाजी मदेवाड पुढील तपास करीत आहेत..दोन महिन्यांत तीन बळीकरमाड–लाडसावंगी मार्गावर ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. पावसामुळे खड्ड्यांमध्ये पाणी साचत असल्याने वाहनचालकांना त्यांचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, गेल्या दोन महिन्यांत या मार्गावरील अपघातांत तीन जणांचा बळी गेला आहे. अनेकजण जखमी झाले आहेत.रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत ग्रामपंचायती तसेच स्थानिक नागरिकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि लोकप्रतिनिधींकडे अनेकदा निवेदने देऊन रस्ता दुरुस्तीची मागणी केली आहे. मात्र अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नाही. आणखी जीवितहानी होण्याची वाट न पाहता रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.