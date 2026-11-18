बीड जिल्ह्यातील शिरूर परिसरात एका व्यक्तीला बॅटने अमानुष मारहाण केल्याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली होती. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सतीश उर्फ खोक्या भोसले याला आता न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. बीड जिल्हा सत्र न्यायालयाने या मारहाण प्रकरणात सतीश भोसलेसह तिघांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. सुमारे १६ महिने चाललेल्या खटल्याच्या अंतिम सुनावणीनंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला..सुमारे पंधरा महिन्यांपूर्वी शिरूर परिसरात एका व्यक्तीला बॅटने मारहाण करण्यात आली होती. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. व्हिडिओमध्ये एका व्यक्तीला बेदम मारहाण होताना दिसत असल्याने राज्यभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. या घटनेनंतर सतीश उर्फ खोक्या भोसले याच्यासह सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी या प्रकरणात सतीश भोसलेसह काही जणांना अटक केली होती..लोक शिव्या देतील पण मलाच मतदान करतील; खासदार बजरंग सोनवणेंचं विधान.बॅटने मारहाण प्रकरणात एकूण सहा जणांवर गुन्हा दाखल झाला होता. त्यापैकी तिघांविरोधात न्यायालयात खटला चालवण्यात आला. सुनावणीदरम्यान मारहाणीचा व्हिडिओ नेमका कुठून आला याबाबत पुरावा सादर झाला नाही. तसेच व्हिडिओमध्ये दिसणारे आरोपीच मारहाण करणारे आहेत हे सिद्ध करणारा ठोस पुरावाही न्यायालयासमोर आला नाही. आरोपींनीच संबंधित व्यक्तीला मारहाण केली हे स्पष्ट होत नसल्याने न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली..विशेष म्हणजे या प्रकरणात न्यायालयात हजर न राहिलेल्या अन्य तिघांनाही निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल झालेल्या सहाही जणांना या प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे. या खटल्यात सतीश उर्फ खोक्या भोसले याच्या वतीने अॅड. दिनेश हांगे यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.