Kunbi Certificates : कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत फडणवीस सरकारच्या मंत्र्यांलाच संशय, खळबळजनक विधानाची होतेय चर्चा

Summaryफडणवीस सरकारकडून मराठा समाजाला हैद्राबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरु झाले आहे.कॅबिनेट मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी या प्रमाणपत्रांची न्यायालयातली वैधता टिकेल की नाही असा संशय व्यक्त केला.मराठा बांधव भावनिक होत आंदोलनाला यशस्वी मानत आहेत व मनोज जरांगे पाटील यांना श्रेय देत आहेत..Naurhari Zirwal statement on kunbi certificates : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या लढ्यानंतर मराठा समाजाला हैद्राबाद गॅझेटनुसार मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाचे औचित्य साधत फडणवीस सरकारकडून कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप केले जात आहे. दरम्यान हिंगोलीचे पालकमंत्री राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या हस्ते कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. यानंतर त्यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना त्यांनी धक्कादायक विधान केले आहे. सरकारने दिलेले हे प्रमाणपत्र न्यायालयात टिकेल की नाही असा संशय झिरवळ यांनी व्यक्त केला आहे. नरहरी झिरवळ यांच्या या विधानाची आता चांगलीच चर्चा रंगली आहे. .मनोज जरांगे पाटील यांनी बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी पाठिंबा दिला आहे. यावरही झिरवळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले बंजारा समाजाला एसटीतून आरक्षण द्यायचे किंवा नाही हे कायदा ठरवेल. संविधानात आणि हैदराबाद गॅझेट मध्ये काय आहे, हे तपासावे लागेल. आदिवासी समाज संविधानात असून प्रत्येक समाजाने शांततेने आंदोलन करायला पाहिजे असे झिरवळ म्हणाले. .मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरु आहे. दाखले मिळाल्यानंतर अनेकांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले आहेत. मराठा बांधवांनी आजचा दिवस दिवाळी सणासारखा असल्याची भावना व्यक्त केली आहे. बीडमध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित दादा पवार यांच्या हस्ते आज पाच मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. आंदोलनाला यश मिळल्याची भावना व्यक्त होत असून संपूर्ण श्रेय मराठा आंदोलक जरांगे पाटील यांना देताना मराठा बांधव भावनिक झाले. .FAQsकुणबी प्रमाणपत्र म्हणजे काय?👉 कुणबी प्रमाणपत्र हे समाजाच्या ओळखीचे व आरक्षणासाठी महत्त्वाचे सरकारी प्रमाणपत्र आहे.हे प्रमाणपत्र कोणत्या आधारावर दिले जात आहे?👉 हैद्राबाद गॅझेटनुसार व ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारे हे प्रमाणपत्र दिले जात आहे.झिरवळ यांनी काय संशय व्यक्त केला आहे?👉 त्यांनी म्हटले की हे प्रमाणपत्र न्यायालयात टिकेल की नाही, याबाबत अनिश्चितता आहे.मराठा बांधवांची प्रतिक्रिया काय आहे?👉 प्रमाणपत्र मिळाल्याने आनंद व्यक्त होत असून आंदोलनाला यश मिळाल्याची भावना आहे.मनोज जरांगे पाटील यांची भूमिका काय आहे?👉 त्यांनी बंजारा समाजाला एसटी आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर तपासणीसह पाठिंबा दर्शविला आहे.