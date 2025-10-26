Ladki Bahin Yojana: बहिणीसाठी भावाने उभारला मोफत ई-केवायसी कॅम्प; ज्ञानेश्वर गायकवाड या तरुणाचा अभिनव उपक्रम

फुलंब्री : तालुक्यातील लोहगड नांद्रा परिसरात वाघोळा येथील तरुण ज्ञानेश्वर गायकवाड यांनी लाडक्या बहिणींसाठी एक आगळावेगळा उपक्रम राबवला. बहिणींना बँकिंग व्यवहार, शासकीय योजना आणि डिजिटल सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणारी प्रक्रिया सोपी व्हावी, यासाठी त्यांनी मोफत ई-केवायसी कॅम्पचे आयोजन केले..या शिबिरात परिसरातील महिलांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. लाडक्या बहिणींच्या ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करताना ज्ञानेश्वर गायकवाड आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विनामूल्य मदत करून समाजात एक सकारात्मक संदेश दिला..या कॅम्पमुळे अनेकांना बँक खाते, जनधन योजना, पीएम किसान, गॅस सबसिडी, तसेच इतर शासकीय लाभांची नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करता आली. ज्ञानेश्वर गायकवाड यांनी सांगितले की, “दिवाळीच्या सणात सर्वजण भेटवस्तू देतात, पण मला माझ्या बहिणींना सुविधा देणारी भेट द्यायची होती..त्यातूनच या ई-केवायसी कॅम्पची कल्पना सुचली.या उपक्रमामुळे स्थानिक महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले..Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींना दिवाळीआधी गिफ्ट! सप्टेंबरचा हफ्ता काही तासांत होणार जमा, नवे अपडेट समोर.गावकऱ्यांनी या तरुणाच्या पुढाकाराचे कौतुक करत, अशा सामाजिक जाण असलेल्या तरुणांची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. लोहगड नांद्रा परिसरात या उपक्रमाची सर्वत्र चर्चा असून, ज्ञानेश्वर गायकवाड यांचा हा उपक्रम “भावाची खरी भेट” म्हणून अनेकांच्या मनाला भिडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.