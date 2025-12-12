मराठवाडा

Ladki Bahin Yojana: ई-केवायसीला मुदतवाढ; अडचणी कायम, ‘लाडकी बहीण’ला सर्व्हर डाऊनचा अडथळा

e-KYC Deadline: ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या ई-केवायसीला मुदतवाढ दिली असतानाही लाभार्थींना सर्व्हर डाऊन, ओटीपी न येणे यांसारख्या अडचणी कायम आहेत. वाढीव मुदतीचा फायदा महिलांना मिळण्यासाठी तांत्रिक अडथळे तातडीने दूर करण्याची मागणी वाढत आहे.
Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिंगोली : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थींसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली. महिलांना मोठ्या संख्येने वेळेत ई-केवायसी करता यावी, म्हणून सरकारने मुदतवाढ देत ती ३१ डिसेंबर केली, तरी प्रत्यक्षात लाभार्थींना अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

Loading content, please wait...
Hingoli
women empowerment
Ladki Bahin Yojana
EKYC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com