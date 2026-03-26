Hindu Muslim Unity : दुकानाला भीषण आग अन् आत शंकराची मूर्ती, धर्माच्या सीमा ओलांडून मुस्लिम तरुणांनी केलं धाडस, राज्यभरातून होतेय कौतुक

Lasur station Fire : लासूर रेल्वे स्टेशन परिसरातील एका दुचाकी गॅरेजला पहाटे भीषण आग लागली. नमाज आटोपून बाहेर पडलेल्या मुस्लिम तरुणांनी तत्काळ मदतीसाठी धाव घेतली. त्यांनी गॅरेजचे शटर उघडून आत अडकलेले साहित्य बाहेर काढले.
Muslim youth bravely rescuing items, including a Lord Shiva idol, from a burning auto garage near Lasur railway station, symbolizing communal harmony and humanity.

छत्रपती संभाजीनगरमधील लासूर रेल्वे स्टेशन परिसरात मुस्लिम तरुणांनी धर्माच्या भिंती ओलांडून केलेल्या धाडसाचं कौतूक महाराष्ट्रात होत आहे. लासूर स्टेशन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातील मुख्य रस्त्यावर संतोष काळे यांच्या ‘पूजा ऑटो पार्ट’ या दुचाकी गॅरेजला आज सकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास भीषण आग लागली. या घटनेत लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असले तरी, या प्रसंगात एक अत्यंत भावनिक आणि प्रेरणादायी घटना घडली, जी परिसरात एकात्मतेचा आणि मानवतेचा संदेश देणारी ठरली आहे.

