Hindu Muslim Unity : दुकानाला भीषण आग अन् आत शंकराची मूर्ती, धर्माच्या सीमा ओलांडून मुस्लिम तरुणांनी केलं धाडस, राज्यभरातून होतेय कौतुक

1. छत्रपती संभाजीनगर लासूर रेल्वे स्टेशन परिसरात मुस्लिम तरुणांनी धर्माच्या भिंती ओलांडून केलेल्या धाडसाचं कौतूक होत आहे. 2. संतोष काळे यांच्या गॅरेजला लागलेल्या आगीत लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. 3. मुस्लिम तरुणांनी आगीचे लोळ पाहून गॅरेजचे शटर उघडून साहित्य बाहेर काढले. 4. एका मुस्लिम तरुणाने भगवान महादेवाची मूर्ती सुरक्षित बाहेर काढली. 5. या कृतीने हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे सुंदर उदाहरण समोर आले..छत्रपती संभाजीनगरमधील लासूर रेल्वे स्टेशन परिसरात मुस्लिम तरुणांनी धर्माच्या भिंती ओलांडून केलेल्या धाडसाचं कौतूक महाराष्ट्रात होत आहे. लासूर स्टेशन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातील मुख्य रस्त्यावर संतोष काळे यांच्या 'पूजा ऑटो पार्ट' या दुचाकी गॅरेजला आज सकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास भीषण आग लागली. या घटनेत लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असले तरी, या प्रसंगात एक अत्यंत भावनिक आणि प्रेरणादायी घटना घडली, जी परिसरात एकात्मतेचा आणि मानवतेचा संदेश देणारी ठरली आहे. .पहाटे नमाज अदा करून मशिदीतून बाहेर पडलेल्या काही मुस्लिम तरुणांनी आगीचे लोळ आणि धूर पाहताच तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून त्यांनी गॅरेजचे शटर उघडले आणि आत अडकलेले साहित्य बाहेर काढण्यास सुरुवात केली. याच दरम्यान, दुकानात ठेवलेली भगवान महादेवाची मूर्ती आगीच्या विळख्यात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, एका मुस्लिम तरुणाने पुढाकार घेत अत्यंत श्रद्धा आणि आदरपूर्वक ती मूर्ती सुरक्षित बाहेर काढली. या कृतीने उपस्थित सर्वांच्या मनाला स्पर्श केला आणि डोळ्यात अश्रू आणले..धर्माच्या भिंतीपलीकडे जाऊन केलेल्या या मदतीमुळे परिसरात हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे एक सुंदर उदाहरण समोर आले. स्थानिक हिंदू आणि मुस्लिम बांधवांनी एकजुटीने प्रयत्न केल्याने आग अधिक पसरण्यापासून रोखण्यात यश आले.आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी, शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या घटनेत गॅरेजमधील मोठ्या प्रमाणात ऑटो पार्ट्स आणि साहित्य जळून खाक झाले असून, दुकानदार संतोष काळे यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे..या घटनेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. कठीण प्रसंगी धर्म विसरून मदतीचा हात पुढे केलेल्या मुस्लिम तरुणांचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. अशा घटना आपल्याला स्मरण करून देतात की, मानवतेचा धर्म हा नेहमी श्रेष्ठ आहे.