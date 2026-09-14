Road Accident: पोळ रांजणगावजवळ भीषण अपघात; अज्ञात वाहनाच्या धडकेत लासूरगावच्या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

या घटनेची शिल्लेगाव पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास पो.नि. प्रमोद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली स.फो धनंजय गोंडे हे करत आहे.गंगापूर : लासूरगाव येथून वाळूजऔद्योगिक वसाहतीकडे दुचाकीने जात असलेल्या २५ वर्षीय तरुणाच्या दुचाकीला अज्ञात वाहनाने जोरदार धडक दिल्याने घडलेल्या भीषण अपघातात तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी दि.१३ रात्री दहा वाजेच्या सुमारास गंगापूर तालुक्यातील नागपूर मुबंई मार्गांवर पोळ रांजणगाव जवळ घडली.विशाल प्रभाकर सपकाळ (वय २५, रा. लासूरगाव, ता. वैजापूर) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. .वाळूज औद्योगिक वसाहतीत एका कंपनीमध्ये कामावर असलेले विशाल सपकाळे कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी गावाकडे आले होते. कुटुंबीयांना भेटून ते रविवारी रात्री १० वाजेच्या सुमारास आपल्या दुचाकीने (क्र. एम.एच. ५७ डी. ६३८२) लासूरगाव येथून वाळूज औद्योगिक वसाहतीकडे जात होते.गंगापूर तालुक्यातील पोळ रांजणगाव येथे आले असता, त्यांच्या दुचाकीला एका अज्ञात वाहनाने जोरदार धडक दिली. .हा अपघात इतका भीषण होता की, विशाल सपकाळ हे गंभीर जखमी झाले.अपघातानंतर स्थानिकांच्या मदतीने त्यांना तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (घाटी) येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी तपासून रात्री ११:४५ वाजेच्या सुमारास त्यांना मृत घोषित केले..दि.१४ शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला दुपारी बारा वाजेच्या सुमारास लासुरगाव येथील शेत वस्तीवर त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगी, आई, वडील भाऊ, बहीण असा परिवार आहे..या घटनेची शिल्लेगाव पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास पो.नि. प्रमोद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली स.फो धनंजय गोंडे हे करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.