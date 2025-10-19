मराठवाडा

Latur News : गाव अन् आडनाव एकच, कुटुंबियांचा प्रेमसंबंधाला विरोध; तरुण-तरुणीनं थेट मृत्यूला कवटाळलं

Couple Found Dead After Family’s Opposition: नितीन दराडे आणि राणी दराडे अशी मृतांची नावे आहेत. दोघेही बीड जिल्ह्यातील दरडवाडी गावातील रहिवासी असल्याची माहिती आहे. प्रेमसंबंधांना कुटुंबियांनी विरोध केल्याने नैराश्यातून दोघांनी टोकाचं पाऊल उचललं आहे.
कुटुंबियांनी प्रेमसंबंधांना विरोध केल्याने तरुण-तरुणीने गळफास घेऊन जीवन संपवलं आहे. लातूर जिल्ह्यात ही धक्कादायक घटना घडली आहे. नितीन दराडे आणि राणी दराडे अशी मृतांची नावे आहेत. दोघेही बीड जिल्ह्यातील दरडवाडी गावातील रहिवासी असल्याची माहिती आहे. शेतशिवारातील एका खोलीत दोघांचा मृतदेह आढळून आला आहे.

