Latur News : गाव अन् आडनाव एकच, कुटुंबियांचा प्रेमसंबंधाला विरोध; तरुण-तरुणीनं थेट मृत्यूला कवटाळलं

कुटुंबियांनी प्रेमसंबंधांना विरोध केल्याने तरुण-तरुणीने गळफास घेऊन जीवन संपवलं आहे. लातूर जिल्ह्यात ही धक्कादायक घटना घडली आहे. नितीन दराडे आणि राणी दराडे अशी मृतांची नावे आहेत. दोघेही बीड जिल्ह्यातील दरडवाडी गावातील रहिवासी असल्याची माहिती आहे. शेतशिवारातील एका खोलीत दोघांचा मृतदेह आढळून आला आहे. .प्राथमिक माहितीनुसार, मृतक तरूण हा अपंग असून तो एमपीएससीचा अभ्यास करत होता. तर तरुणी ही नर्स होती. तसेच ती एका खासगी रुग्णालयात कार्यरत होती. दोघेही एका गावातील तसेच भावकीतील असल्याने त्यांची पूर्वीपासून ओळख होती. काही वर्षांपूर्वी या ओळखीचं रुपांतर प्रेमात झालं होतं. दोघांनी एकमेकांना आयुष्यभर सोबत राहण्याचं वचन दिलं होतं..ज्यावेळी दोघांच्याही घरच्यांना याची माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी त्यांच्या प्रेमसंबंधांना विरोध केला. त्यानंतर दोघांनी कुटुंबियांना समजवण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांचा विरोध कायम राहिला. त्यामुळे नैराश्यातून दोघांनी टोकाचं पाऊल उचललं. त्यांनी लातूर जिल्ह्यातील पेठ गावच्या एका शेतशिवारातील एका टिनाच्या खोलीत गळफास घेतला..दरम्यान, स्थानिकांनी याची माहिती पोलिसांना दिला. त्यानंतर लातूर ग्रामीण पोलिसांचं पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झालं. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करत मृतदेह ताब्य्यात घेतले. तसेच उत्तरीय तपासणीसाठी लातूर जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले. या घटनेमुळे दरडवाडी गावासह संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.