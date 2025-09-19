मराठवाडा

लातूरमध्ये राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याची हत्या, मध्यरात्री घडलेल्या हत्याकांडाने खळबळ

Latur Crime News : लातूरला एका कार्यक्रमासाठी गेलेल्या सोलापूरच्या तरुण आणि तरुणीवर चाकू हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात तरुणाचा मृत्यू झाला तर तरुणी गंभीर जखमी झाली आहे.
Latur Knife Attack Leaves One Dead Girl in Critical Condition

Latur Knife Attack Leaves One Dead Girl in Critical Condition

सूरज यादव
Updated on

लातूरमध्ये किरकोळ कारणावरून मध्यरात्री राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आल्याची घटना घडलीय. मध्यरात्री अज्ञातांनी जीवघेणा हल्ला करत तरुण आणि तरुणीला चाकूने भोसकलं. यात तरुणाचा मृत्यू झालाय, तर तरुणी गंभीर जखमी झाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी एकाला ताब्यात घेतलंय. दरम्यान, मध्यरात्री घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Latur
crime
murder
NCP
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com