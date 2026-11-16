Latur District Bank लातूर जिल्हा बँकेत धीरज देशमुखांचा विजय, सहकार पॅनेलने राखली सत्ता; विजयी उमेदवारांची यादी एका क्लिकवर

लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सहकार पॅनलने बाजी मारली आहे. मतमोजणीत १५ पैकी सहकार पॅनलचे १० उमेदवार विजयी झाले आहेत. तर परिवर्तन पॅनलला ५ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. या निकालामुळे जिल्हा बँकेवरील सहकार पॅनलचे वर्चस्व कायम राहिले आहे. निकाल जाहीर होताच समर्थकांनी जल्लोष केला..निवडणुकीतील सर्वाधिक लक्षवेधी लढत सहकार पॅनलचे धीरज देशमुख आणि परिवर्तन पॅनलचे भरत चामले यांच्यात झाली. प्रक्रिया उद्योग मतदारसंघातून धीरज देशमुख यांनी १५ मते मिळवत विजय मिळवला. तर भरत चामले यांना अवघी २ मते मिळाली. त्यामुळे देशमुख यांनी जिल्हा बँकेत पुन्हा आपले स्थान कायम ठेवले. त्यांच्या विजयाचा आनंद समर्थकांनी शिट्टी वाजवत साजरा केला..आळंदीत इंद्रायणीच्या घाटावर छटपूजा; उत्तर भारतीयांची मोठी गर्दी.भाजप आमदाराच्या भावाचा विजयनिलंगा विकास संस्था मतदारसंघातून परिवर्तन पॅनलचे प्रमुख अरविंद पाटील निलंगेकर विजयी झाले. ते भाजप आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांचे बंधू आहेत. दुसरीकडे उदगीर सोसायटी मतदारसंघातून सहकार पॅनलच्या प्रीती चंद्रशेखर भोसले यांनी १० मतांनी विजय मिळवला..सहकार पॅनेल - विजयी उमेदवार हेमंत जाधव ,लातूरप्रीती भोसले, उदगीरआशिष पाटील राजूरकर,जळकोट संतोष पाटील, चाकुरधीरज देशमुख, जगन्नाथ पाटील जयेश मानेसर्जेराव मोरेविवेक सिरसाठअविनाश जाधवशेषेराव हाकेचंद्रशेखर दंडीमेशितल पाटीलगीतांजली लांडगेएकूण 14परिवर्तन पॅनल विजयी उमेदवारअरविंद पाटील निलंगेकर अतुल गंभीरेभगवानराव पाटील तळेगावकर ऋषिकेश कराड शोभा पवार(एकूण -05 विजयी).एकूण १९ संचालक पदांपैकी चार जागा यापूर्वीच बिनविरोध झाल्या होत्या. उर्वरित १५ जागांसाठी मतदान झाले होते. आता जाहीर झालेल्या निकालात सहकार पॅनलने ७ तर परिवर्तन पॅनलने ५ जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे लातूर जिल्हा बँकेवरील सहकार पॅनलची पकड कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..धीरज देशमुख यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, लातूरच्या जनतेचा आशीर्वाद आहे, या निवडणिुकीतही जनता मतांच्या माध्यमातून चांगल्या कामाला पाठिंबा देते. जनतेनं आमच्या बाजूनं कौल दिला. येत्या काळात चांगलं काम करू, लोकांच्या अडचणी सोडवू.विरोधकांना ४ जागा मिळाल्या यावर बोलताना धीरज देशमुख म्हणाले की, लोकशाहीत प्रत्येकाची जागा असते, विरोधकांना ४ जागा मिळाल्या, त्यांना जनतेनं जागा दिलीय. जिल्ह्यासाठी काम करताना सर्वांना सोबत घेऊ. १० हजार कोटींचा टप्पा पार पाडलाय. कर्जपुरवठा अपेक्षित आहे त्यांना देऊ. टर्नओव्हर वाढवायचाय. शिक्षण कर्जावरचा व्याजदर कमी करता आला तर करायचंय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.