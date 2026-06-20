Latur Highway Robbery: लातूर-नांदेड महामार्गावर पहाटे दोन कार अडवून दरोडा; महिलांकडील साडेतीन लाखांचे सोन्याचे दागिने लुटले

चाकूर : लातूर - नांदेड राष्ट्रीय महामार्गावरील घरणी गावाजवळ २० ते २५ वर्षे वयातील चार अज्ञात दरोडेखोरांनी दोन कार अडवून प्रवाशांना मारहाण करीत महिला जवळील सुमारे ३ लाख ४७ हजार २५० रुपयांचे सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम जबरदस्तीने लुटल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (ता.२०) पहाटे साडे चार वाजता घडली आहे, या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींचा शोध सुरू आहे, घरणी येथील महामार्ग पोलिस ठाण्याच्या अतिशय जवळ ही घटना घडली असल्यामुळे रात्रीच्या वेळी महामार्ग पोलिसांच्या गस्तबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे. .पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार लातूर येथील कांताप्रसाद तापडीया हे एम. एच. २४ बी. एल. ६०० क्रमांकाच्या कारने आपल्या कुटुंबीयासह शेगाव येथे दर्शन घेऊन लातूरकडे येत असताना घरणी गावाच्या जवळ कारच्या खाली काहीतरी आवाज आल्यामुळे चालकाने गाडी रस्त्याच्या कडेला घेतली असता पाठीमागून अचानक चार अनोळखी तरूण कारच्या जवळ आले व कार मधील महिला व पुरूषांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. त्याच्या पत्नी सीमा तापडीया, बहिण अलकनंदा बियाणी, मुलगी स्नेहा यांच्या जवळील रोख रक्कम, सोन्याच्या अंगठ्या, मंगळसुत्र,बांगड्या, चैन,लॉकेट,इतर सोन्याचे दागिने असा २ लाख ८३ हजार २५० रूपयाचा रुपयांचा ऐवज लुटण्यात आला. .याच दरम्यान कोल्हापुरहून नागपुर कडे निघालेल्या माधव दियेवार यांचीही कार दरोडेखोरांनी लुटली त्याच्या कुटुंबीयाकडील सोन्याचे दागीने व रोख रक्कम असे ६४ हजार रूपयाचा एैवज लुटला आहे. रस्त्यावर कार लुटल्यानंतर याची माहिती पोलिसांना दिली, उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन भातलवंडे, पोलिस निरीक्षक बालाजी भंडे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. याबाबत कांताप्रसाद तापडीया यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रीकांत शेंडगे हे करीत आहेत. घटनेच्या जवळच महामार्ग पोलिस ठाणे आहे, रात्री यांची गस्त सुरु असते तरीही अशी घटना घडत आहेत, दोन महिन्यापुर्वी चापोली येथेही कार चालकांना लुटल्याची घटना घडलेली आहे, पहाटेच्या वेळी राष्ट्रीय महामार्गावर घडलेल्या या धाडसी लुटीमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, महामार्गावरील सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या मार्गावर पोलीस गस्त वाढवून अशा घटनांना आळा घालण्याची मागणी वाहनचालकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.