Latur Professor Murder : अनैतिक संबंधातून कोल्हापूरच्या प्राध्यापकाची हत्या; लातूरमधून अपहरण करुन बीडमधील खडी क्रशरवर नेले अन्... चौघांना अटक

अनैतिक संबंधाच्या संशयातून ३४ वर्षीय प्राध्यापकाचे अपहरण करून त्यांची मारहाण करत हत्या केल्याची घटना लातूरमध्ये समोर आली आहे. माधव संगमे (वय ३४, रा. लातूर) असे मृत प्राध्यापकाचे नाव आहे. ते कोल्हापूर येथे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. या प्रकरणी लातूरच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी चौघांनाही अटक केली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लातूर शहरातील कनेरी चौक परिसरातील राहत्या घरासमोरून माधव संगमे यांचे बळजबरीने अपहरण करण्यात आले. त्यानंतर आरोपी त्यांना लातूरहून थेट बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई तालुक्यातील बर्दापूर येथील एका खडी क्रशरवर घेऊन गेले. याठिकाणी संगमे यांना लाठ्या-काठ्यांनी बेदम मारहाण करण्यात आली. गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे..प्रेमसंबंधाच्या संशयातून हत्येचा आरोपमाधव संगमे यांचे आरोपींच्या बहिणीसोबत प्रेमसंबंध असल्याचा संशय आरोपींना होता. याच संशयातून आरोपींनी संगमे यांचे अपहरण करून त्यांना मारहाण केल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणामागे नेमका काय वाद होता आणि हत्येपूर्वी संगमे यांच्यासोबत काय घडले, याचा पोलीस तपास करत आहेत. .चारही आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात५ ऑक्टोबरच्या पहाटे या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याच्या पथकाने तातडीने तपास सुरू केला. तपासादरम्यान पोलिसांनी मुख्य आरोपी पृथ्वीराज देशमुख आणि धवल देशमुख यांच्यासह प्रथमेश रेड्डी आणि आदित्य भालके या चौघांना ताब्यात घेतले. चौघांविरोधात संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना पोलीस कोठडी सुनावली आहे. चौकशीदरम्यान आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या हत्याकांडाचा पुढील तपास शिवाजीनगर पोलीस करत असून घटनेतील इतर बाबींचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.