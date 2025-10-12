मराठवाडा
Latur : फ्रेशर्स पार्टी ठरली शेवटची! नाचताना धक्का लागल्यानं मारहाण, कोमात गेलेल्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू
Latur Crime News : कॉलेजमध्ये फ्रेशर्स पार्टीवेळी धक्का लागल्याच्या वादातून विद्यार्थ्याला मारहाण करण्यात आली होती. या मारहाणीनंतर कोमात गेलेल्या विद्यार्थ्याचा उपचारावेळी मृत्यू झाला आहे.
कॉलेजमध्ये फ्रेशर्स पार्टीत धक्का लागल्यावरून वाद झाला आणि या वादातून एका विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण करण्यात आली होती. यात गंभीर जखमी झालेल्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आहे. लातुरमध्ये महाविद्यालयात हा मारहाणीचा प्रकार घडला होता. फ्रेशर्स पार्टीवेळी नाचत असताना सूरज शिंदे या विद्यार्थ्याचा एका विद्यार्थ्याला धक्का लागला होता.