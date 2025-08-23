Vande Bharat Train: लातूर मुंबई वंदे भारत’ची शक्यता धूसर; व्यवहार्यतेची तपासणी नाही, क्रॉसिंगची कमतरता

लातूर : लातूर ते मुंबई वंदे भारत रेल्वे सुरू करावी, अशी मागणी लातूरकरांची असली तरी पुढील काही महिने तरी या रेल्वेची शक्यता धूसर दिसत आहे. या रेल्वेसाठी व्यवहार्यतेची (फिजिबिलिटी) तपासणी झालेली नाही. या मार्गावर क्रॉसिंगची कमतरता आहे. इतकेच नव्हे, तर वंदे भारत रेल्वेच्या स्पीडसाठी लागणारा ट्रॅकच नाही. त्यामुळे वंदे भारत रेल्वेसाठी पुढील काही महिने किंवा वर्षभर लातूरकरांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. .रेल्वेसाठी लातूरकरांना सातत्याने आंदोलने करावी लागली आहेत. वीस-पंचवीस वर्षांच्या आंदोलनानंतर २००४ मध्ये लातूरकरांना ब्रॉडगेज रेल्वेत बसता आले. रेल्वे सुरू होऊन वीस वर्षे होत आली तरी अपेक्षित अशा रेल्वे सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. त्यात आता लातूर-मुंबई वंदे भारत रेल्वेची मागणी होत असली तरी सुविधांचा अभाव असल्याचे समोर येत आहे..वंदे भारत रेल्वे सुरू करण्यापूर्वी रेल्वे विभागाकडून पहिल्यांदा व्यवहार्यता तपासली जाते. अशी कोणतीही व्यवहार्यता तपासण्यात आलेली नाही. इतकेच नव्हे, तर लातूर ते कुर्डूवाडी मार्गावर क्रॉसिंगचीही कमतरता आहे. वंदे भारत रेल्वे जाताना समोरून येणाऱ्या रेल्वेला बाजूला उभे केले जाते. सध्या या मार्गावर ३० ते ४० किलोमीटर अंतरारवर एक रेल्वे स्टेशन आहे. अर्धा-पाऊण तास पुढच्या रेल्वेला थांबवावे लागणार आहे. हे अवघड असणार आहे. या मार्गावर क्रॉसिंग वाढवावी लागणार आहे. सध्या त्याचीही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही..स्पीडचा ट्रॅकच नाहीवंदे भारत रेल्वे प्रतितास १२० ते १३० किलोमीटर धावत आहे. पण, लातूर ते कुर्डूवाडी मार्गाचा रेल्वे ट्रॅक तसा नाही. हा ट्रॅक प्रति तास १०० किलोमीटरचा तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे वंदे भारत रेल्वे सुरू करायची असेल तर या मार्गात काही बदल करावे लागणार आहेत. यालाही बराच वेळ लागणार आहे. त्यामुळे सध्या तरी वंदे भारत रेल्वेची शक्यता धूसर दिसत आहे..नेत्यांकडून चुकीची माहितीलातूर ते मुंबई वंदे भारत रेल्वे सुरू होणार अशी चर्चा सोशल मीडियावर सुरू होती. यात राजकीय नेतेही मागे राहिले नाहीत. लातूर ते मुंबई सात तास प्रवास शक्य, लवकरच सुरू होणार वंदे भारत एक्स्प्रेस अशी टॅगलाइन देत स्वतःचे व नेत्याचे छायाचित्र वापरत सोशल मीडियावर जाहिराती करण्यात आल्या. माहिती न घेताच या जाहिराती करण्यात आल्याने रेल्वे सुरू होण्याची चर्चा अधिकच झाली. पुढील काही महिने, तरी रेल्वे सुरू होण्याची शक्यता धूसर आहे..लातूर ते मुंबई वंदे भारत रेल्वे सुरू करावी, अशी मागणी लोकसभेच्या अधिवेशनात करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन ही मागणी केली आहे. फिजिबिलिटी तपासली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. लातूर ते कुर्डूवाडी मार्गावर क्रॉसिंग कमी आहेत. त्या वाढवाव्या लागणार आहेत. तीन ठिकाणी मंजुरी दिल्याचे सांगितले जात आहे. या रेल्वेसाठी पाठपुरावा सुरू आहे.— डॉ. शिवाजी काळगे, खासदार.Crime : सुनेची दृश्यम स्टाइल हत्या, गल्लीत पुरला मृतेदह; दोन महिन्यांनी कांड उघडकीस.वंदे भारत रेल्वे असो किंवा नवीन साधी रेल्वे असो, त्याची माहिती आमच्याकडे येत असते. इतकेच नव्हे तर त्याचे नोटिफिकेशनही रेल्वे विभागाच्या वतीने काढले जाते. पण सध्या लातूर ते मुंबई वंदे भारत रेल्वे सुरू करण्यासंदर्भात कोणतेही नोटिफिकेशन निघालेले नाही.— योगेश पाटील, वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.