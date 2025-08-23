मराठवाडा

Vande Bharat Train: लातूर मुंबई वंदे भारत’ची शक्यता धूसर; व्यवहार्यतेची तपासणी नाही, क्रॉसिंगची कमतरता

Railway Infrastructure: लातूर ते मुंबई वंदे भारत रेल्वे सुरू करण्याची मागणी जोरदार असली तरी, ट्रॅकच्या कमतरतेमुळे व feasibility तपासणीची प्रक्रिया सुरू नाही. त्यामुळे पुढील काही महिने या रेल्वेची शक्यता धूसर दिसत आहे.
लातूर : लातूर ते मुंबई वंदे भारत रेल्वे सुरू करावी, अशी मागणी लातूरकरांची असली तरी पुढील काही महिने तरी या रेल्वेची शक्यता धूसर दिसत आहे. या रेल्वेसाठी व्यवहार्यतेची (फिजिबिलिटी) तपासणी झालेली नाही. या मार्गावर क्रॉसिंगची कमतरता आहे. इतकेच नव्हे, तर वंदे भारत रेल्वेच्या स्पीडसाठी लागणारा ट्रॅकच नाही. त्यामुळे वंदे भारत रेल्वेसाठी पुढील काही महिने किंवा वर्षभर लातूरकरांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

