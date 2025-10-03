मराठवाडा

Leopard Cub: शिरूर कासारमध्ये बिबट्याचा बछडा आढळला मृतावस्थेत

Leopard cub found dead near Shirur Kasar: शिरूर कासार येथे जिजामाता चौकाजवळ पालखी मार्गालगत सहा महिन्यांचा बिबट्याचा बछडा मृतावस्थेत आढळला. प्राथमिक तपासणीनुसार न्यूमोनियामुळे मृत्यू झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
शिरूर कासार : शहरातील जिजामाता चौकाजवळ पैठण-पंढरपूर पालखी मार्गाच्या रस्त्यालगत गुरुवारी (ता. दोन) पहाटे सहाच्या सुमारास बिबट्याचा बछडा मृतावस्थेत आढळून आला. मादी जातीचा हा बछडा पाच ते सहा महिन्यांचा असल्याचे वन विभागाने स्पष्ट केले.

Leopard
Wildlife
Forest department
Shirur Kasar

