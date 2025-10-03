Leopard Cub: शिरूर कासारमध्ये बिबट्याचा बछडा आढळला मृतावस्थेत

शिरूर कासार : शहरातील जिजामाता चौकाजवळ पैठण-पंढरपूर पालखी मार्गाच्या रस्त्यालगत गुरुवारी (ता. दोन) पहाटे सहाच्या सुमारास बिबट्याचा बछडा मृतावस्थेत आढळून आला. मादी जातीचा हा बछडा पाच ते सहा महिन्यांचा असल्याचे वन विभागाने स्पष्ट केले..ही बाब डॉ. विठ्ठल जाधव यांच्या लक्षात आली. दररोजप्रमाणे ते सकाळी पाचला मॉर्निंग वॉकला पालखी मार्गावर गेले असता, अंधुक प्रकाशामुळे त्यांना काही लक्षात आले नाही. मात्र, परतीच्या वाटेवर दुर्गंधीचा मागोवा घेतल्यावर त्यांनी रस्त्याच्या कडेला मृत बिबट्याचा बछडा पाहिला..त्यांनी त्वरित वन्यजीव पुनर्वसन केंद्राचे संचालक व मानद वन्यजीव रक्षक सिद्धार्थ सोनवणे यांना माहिती दिली. यावेळी वन विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्या बछड्याचे शवविच्छेदन पशुधन विकास अधिकारी डॉ. देवानंद खाडे व डॉ. सतीश नरोटे यांनी केले..प्राथमिक तपासणीनुसार बिबट्याच्या बछड्याचा मृत्यू न्यूमोनियामुळे झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या कार्यवाहीत मानद वन्यजीव रक्षक सिद्धार्थ सोनवणे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्रीकांत काळे, वनपाल अजय देवगडे यांच्या वनरक्षक जोशी, शिवाजी आघाव यांनी पंचनामा केला..Beed News: पेट्रोलमध्ये आढळले पाणी; बीड शहरातील पंपावर नागरिक झाले संतप्त.ही घटना मानव वस्तीच्या इतक्या जवळ प्रथमच घडली. परिसरातील नागरिकांनी सावध राहणे आवश्यक आहे, कारण या बिबट्याची आणखी दोन ते तीन पिले असण्याची शक्यता आहे.- सिद्धार्थ सोनवणे,वन्यजीव रक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.