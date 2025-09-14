Leopard Terror : 'नागराळच्या शिवारात बिबट्या आढळल्याने शेतकऱ्याचा जीव टांगणीला'; मुक्तसंचारामुळे सीमेवरील गावात भीतीचे वातावरण

-अनिल कदमदेगलूर: गेल्या चार ते पाच दिवसापासून देगलूरपासून पाच किमीवर असलेल्या तेलंगणातील मदनुर मंडळामध्ये व अकोला हैदराबाद या राष्ट्रीय महामार्गावर कांही नागरिकांच्या दृष्टीस बिबट्या पडला. यासंदर्भात सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पोस्ट व्हायरल झाल्याने सीमेलगत असलेल्या देगलूर, भक्तापूर, पिंपळगाव, नागराळ या गावातील शेतकऱ्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बिबट्याच्या मुक्त संचाराची अधिकृत माहिती हात्ती आली नसली तरी समाज माध्यमावरील व्हायरल झालेल्या पोस्टला तहसीलदार श्री भरतराव सूर्यवंशी यांनी दुजेरा दिला..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.या संदर्भात नागराळ येथील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला असता त्या संदर्भात हाती झालेली सविस्तर माहिती अशी की रविवार ता. १४ रोजी नागराळ येथील शेतकरी धनाजी बिरादार हे सकाळी सात वाजता आपल्या शेताकडे गेले होते. शेताच्या बाजूस असलेल्या एका लिंबाच्या झाडाखाली त्यांना बिबट्या नजरेस पडला. त्याचा आवाज ऐकून शेतकऱ्याने गावाकडे धूम ठोकली. व माहिती त्यांनी गावकऱ्यांना दिली. गावकऱ्यांना माहिती समजल्यानंतर अनेक जण शेताकडे धावले तेथून तेलंगणातील वनविभागाशी संपर्क साधला गेला, त्यानंतर तेलंगणातील जुक्कल मंडळाचा वन विभागाचा चमू नागराळ शिवारात दाखल झाला. .रविवारी ता.१४ रोजी दिवसभर नागराळ ,पिंपळगाव, तडगुर, भक्तापूर परिसरात तेलंगणातील वनविभागाने सर्च ऑपरेशन केले. शेतकऱ्यांना दिसलेला वाघ नसला तरी बिबट्या च्या पाया च्या ठश्याची शेतातील हे ठसे मिळते जुळते आढळल्याने बिबट्याच्या मुक्त संचाराला वनविभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी दुजोरा दिला. त्यामुळे देगलूर सीमेलगत असलेल्या गावात सध्या भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशासनाने यासंदर्भात लवकर पावले उचलून शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेततेची काळजी घ्यावी अशी मागणी गजानन पाटील नागराळकर यांनी केली आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.आम्हाला नागराळ येथील शेतकऱ्यांनी माहिती दिल्यानंतर आमच्या वनविभागाचा चमूने या परिसरात रविवारी दिवसभर सर्च ऑपरेशन सुरू केले आहे. कापसाच्या शेतातील बिबट्याच्या पायाचे ठसे मिळते जुळते असून तो वयाने लहान असावा. यापुढेही हे सर्च ऑपरेशन सुरूच राहणार असून बिबट्याच्या बंदोबस्तासाठी वरिष्ठांशी चर्चा करून टॅप कॅमेरे व इतर आवश्यक त्या गोष्टी केल्या जातील, व त्याला लवकरच जेरबंद करण्याचा प्रयत्नही केला जाईल . परिसरातील शेतकऱ्यांनी सोबत कोणीही नसताना एकट्यांनी शेताला जाऊ नये. सुरक्षितता बाळगूनच शेताकडे जावे.सुजाता नायकोटे, डेप्युटी रेंजर ,जुकल वनविभाग (तेलंगणा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.