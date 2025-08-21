मराठवाडा

Forest Department: शिरूर कासार तालुक्यातील नांदेवाली शिवारात दोन दिवसांपासून बिबट्याचा वावर; शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण

Leopard Tracking: शिरूर कासार तालुक्यातील नांदेवाली शिवारात दोन दिवसांपासून बिबट्याचा वावर झाला आहे. वन विभागाने पाहणी केली असून ग्रामस्थांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
शिरूर कासार : तालुक्यातील नांदेवाली शिवारात दोन दिवसांपासून बिबट्याचा वावर असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. त्यामुळे शेतकरीवर्गात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

